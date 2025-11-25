Cómo financiarse en el Mercado de Capitales: charla exclusiva sobre nuevas herramientas de financiamiento

Empresarios, emprendedores y profesionales tendrán la oportunidad de profundizar en las alternativas de financiamiento en el Mercado de Capitales durante el encuentro “Oportunidades de financiamiento en el Mercado de Capitales”, organizado por Portfolio SA y ADERPE. La jornada está diseñada para quienes buscan potenciar sus proyectos mediante mecanismos financieros modernos, competitivos y acordes al contexto económico actual.

El evento se llevará a cabo el 27 de noviembre, de 8:30 a 10:30 horas, en las instalaciones del IDITS, ubicado en Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz, Mendoza.

La actividad contará con la participación de los especialistas Carina Egea, Roberto Cucchetti y Dario Glielmi, referentes de Portfolio SA con amplia trayectoria en asesoramiento financiero y desarrollo de estrategias de inversión para empresas.

Durante el encuentro se analizarán los principales instrumentos disponibles para acceder a financiamiento competitivo, las ventajas del mercado de capitales frente a otras alternativas tradicionales y las oportunidades vigentes para empresas de distintos tamaños. También se abordarán los requisitos, procesos y beneficios de operar dentro de este mercado en expansión.

Los interesados en participar deben inscribirse previamente a través del Formulario de registro, ya que los cupos son limitados:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdImV0xhm0MA2znjL5ccIvSSM0zwgn5OrfxvaHDIO4Xw-ToYQ/viewform

El objetivo de esta charla es ofrecer información clave y actualizada para que empresas y emprendimientos puedan acceder a capital, mejorar sus estructuras financieras y aprovechar las ventajas que el Mercado de Capitales ofrece en un escenario donde la planificación y la diversificación resultan fundamentales.