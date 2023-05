Cerveza artesanal a base de cannabis crece en el segmento de cervezas artesanales en Argentina

La industria cannábica crece en el país en varias categorías como cosméticos, medicina natural y bebidas. Según informe de Fortune Business Insgihts, la industria de este tipo de bebidas generó u$s 173,73 millones en 2018 en todo el mundo y se proyecta que ascenderá a u$s2.050,44 millones para el año 2026.

La cerveza cannábica es uno de los rubros que ofrece cada vez más variedades de sabores. Bierhaus, marca argentina líder en producción de cerveza artesanal de la Argentina, comercializa más de 14 variedades de cerveza, desde su planta de Martínez y fueron los creadores en 2022 de Chalaland, su primera IPA con terpenos cannábicos. Y este año van por su segunda propuesta cannábica. De esta manera del total de la producción de Bierhaus, el 5% es de cerveza a base de cannabis.

Chalalager, es una Hemp Lager ligera y refrescante con toque de terpenos cannábicos.

De apariencia de color amarillo, muy claro y brillante y espuma blanca compacta, es a su vez suave, saciadora, de alta tomabilidad, refrescante y muy bajo alcohol (alcohol: 4.20 % IBU: 15). Su aroma es moderado, resinoso y herbáceo característico del cannabis.

En cuanto al sabor es chalosa, resinosa, herbácea y ligeramente cítrica; de amargor medio bajo; de malta a pan muy bajo, cuerpo ligero y final seco y un largo retrogusto cannábico. Es ideal para maridar con una tarde de sol con amigos, o por qué no una buena pizza margarita.

“Desde hace unos años las bebidas con compuestos derivados de marihuana están superando a otras categorías de productos de cannabis”, comenta José Bini, co fundador de Bierhaus y Brewmaster. “Las cervezas cannábicas no contienen THC, tetrahidrocannabinol, ni CBD, cannabidiol, por lo tanto, su consumo no altera ningún estado. En Bierhaus solo usamos terpenos, que tienen características similares al cannabis y al beberla se encuentra un sabor muy parecido”, agrega Bini.

La Chalalager, se vende en latas de 473 mililitros o en barriles de 50 litros y se podrán adquirir tanto en la tienda online de Bierhaus como en bares, tiendas especializadas y supermercados del país. La producción incial de Chalalager es de 6000 litros, que se producen y envasan íntegramente en la planta de Bierhaus. El precio sugerido al público de la lata será de $ 619

Bierhaus comenzó a producir cerveza artesanal en base a cannabis en 2022 con el lanzamiento de Chalaland apuntando a un público aficionado que quiere seguir probando nuevas alternativas, aunque también la eligieron muchos otros queriendo probar de qué se trataba. Chalaland alcanzó todas las expectativas previstas llegando a venderse más de 50.000 latas en sólo 5 meses. En esta segunda propuesta, Chalalager tiene todo lo bueno de la cerveza y (casi) todo lo bueno del cannabis, esperando superar en distribución y ventas a muchos otros estilos de la marca.