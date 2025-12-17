Casa Ronald Argentina lanza el programa “Nutrir es Cuidar” en Mendoza

Casa Ronald McDonald Argentina, asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar de las familias y presenta una nueva iniciativa: el programa “Nutrir es Cuidar”.

El programa, que ya funciona en las Casas de Buenos Aires y Córdoba, comienza a implementarse en Mendoza y en Bahía Blanca.

Diseñado con un enfoque integral y alineado a las necesidades de las familias, Nutrir es Cuidar tiene como objetivo garantizar un desayuno nutritivo diario, promover la educación nutricional y fomentar hábitos alimentarios sostenibles.

El programa es liderado por la Licenciada en Nutrición y especialista en Seguridad Alimentaria Dolores Pizarro, y ofrece 14 propuestas de desayunos diferentes que cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incorporando hidratos de carbono, fibra, grasas saludables y proteínas.

“Nuestro compromiso es cuidar a las familias en todos los aspectos, y la alimentación es una parte esencial de ese cuidado. Este programa combina nutrición y educación para que cada familia pueda atravesar este momento con mayor bienestar y energía”, afirmó Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald Argentina.

El programa es desarrollado íntegramente por voluntarios, bajo la supervisión del responsable de cada Casa y del área de Operaciones. Además, se realizan evaluaciones a través de encuestas a las familias participantes y capacitaciones en seguridad alimentaria para los voluntarios, con el fin de fortalecer la calidad y sostenibilidad de la iniciativa.

“Buscamos que las familias se sientan contenidas y cuidadas también a través de la alimentación. Una comida nutritiva diaria es una forma concreta de acompañarlas con amor y cercanía”, expresó Marianela Ablin, responsable de Operaciones de la Asociación.

Casa Ronald Argentina forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y trabaja desde hace más de 30 años en el país, brindando contención y apoyo a través de los 11 programas que impulsa en Argentina, los cuales ya han impactado en más de 428.000 niños y sus familias.

“En Casa Ronald entendemos que acompañar a una familia también implica cuidar su alimentación. Nutrir es Cuidar surge con ese objetivo: garantizar que cada familia pueda acceder a un desayuno completo y equilibrado, que contribuya a sostener hábitos saludables incluso en contextos difíciles. Su lanzamiento en la Casa de Mendoza nos permitirá profundizar aún más el apoyo que brindamos cada día”, sostuvo Luis Zambonini, presidente de Casa Ronald McDonald Argentina.

Con Nutrir es Cuidar, Casa Ronald reafirma su misión de acompañar a las familias en situaciones de adversidad, fortaleciendo su bienestar y contribuyendo a una comunidad más saludable.

Acerca de Casa Ronald

Casa Ronald es una asociación civil independiente cuya misión fundamental es garantizar, a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo.

Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y cuenta con más de 30 años de presencia en Argentina, trabajando de manera articulada con hospitales de referencia para brindar contención y apoyo a las familias de niños que atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

Además, acerca de forma gratuita atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con dificultades de acceso al sistema de salud y promueve hábitos saludables. Desde sus inicios, Casa Ronald ha acompañado a más de 432.000 niños y sus familias en el país a través de sus 11 programas: Casas Ronald, Salas Familiares dentro de hospitales, Unidad Pediátrica Móvil, Unidad de Bienestar y Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.