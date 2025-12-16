Capacitación clave para pymes sobre acceso a créditos y avales de garantía

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar su acceso al financiamiento, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organiza una jornada gratuita de capacitación dirigida a empresarios, emprendedores y responsables de empresas que desean optimizar su presentación ante entidades financieras para acceder a créditos y avales de garantía.

La capacitación, titulada “Prepará a tu pyme para obtener financiamiento. Armá legajos crediticios que te permitan crecer”, se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre, de 8:45 a 12:00 horas en el SUM del Edificio Central del Parque TIC, ubicado en Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz. La actividad es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa.

Este encuentro fue diseñado para abordar uno de los desafíos más frecuentes que enfrentan las pymes a la hora de solicitar financiamiento: la correcta preparación y presentación de la documentación legal, contable e impositiva necesaria para la evaluación de solicitudes de crédito y avales de garantía.

Durante la jornada, representantes de distintas entidades del sistema financiero, entre ellos Banco Nación, Banco Santander, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal de Inversiones, Portfolio S.A. y Cuyo Aval SGR, compartirán herramientas prácticas y criterios clave para:

Conocer los requisitos documentales indispensables al momento de presentar un legajo crediticio.

al momento de presentar un legajo crediticio. Identificar errores frecuentes en la presentación de solicitudes y cómo evitarlos.

en la presentación de solicitudes y cómo evitarlos. Optimizar el perfil crediticio de las empresas frente a bancos y sociedades de garantía recíproca.

Este tipo de iniciativas responde a la necesidad actual de las pymes de acceder a financiamiento con mayor facilidad, dado que muchas veces el rechazo de solicitudes se debe más a fallas en la presentación de la información que a la falta de proyectos viables.

Acerca del IDITS

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios impulsa programas de capacitación, asistencia técnica y vinculación entre empresas, entidades financieras y organismos públicos para fortalecer el desarrollo productivo y la competitividad de las pymes.