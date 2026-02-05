Caminata de Mentoreo de Voces Vitales reunirá a 2.500 mujeres en Mendoza y Sudamérica

La iniciativa se realizará de manera simultánea en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, con el objetivo de impulsar el liderazgo femenino, fortalecer el networking y generar impacto en las comunidades.

En el marco del Mes de la Mujer, la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales Cono Sur convocará a más de 2.500 mujeres en más de 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en una jornada simultánea de conversación, reflexión y construcción de redes de liderazgo femenino.

La propuesta, abierta a todas las mujeres interesadas en participar, busca potenciar el desarrollo profesional, la toma de decisiones y la generación de oportunidades, brindando herramientas concretas para que más mujeres generen un impacto positivo en sus comunidades.

“Propósitos en movimiento”: liderazgo femenino con impacto colectivo

En esta edición, el lema será “Propósitos en movimiento”, una invitación a transformar ideas y deseos personales en acciones compartidas.

Desde Voces Vitales destacan que cuando las personas se conectan desde un propósito común, el impacto se multiplica y adquiere una dimensión colectiva.

La Caminata de Mentoreo forma parte de un movimiento global presente en más de 140 ciudades del mundo, que promueve espacios de diálogo entre mentores/as y aprendices para abordar desafíos vinculados al liderazgo, la proyección profesional y el crecimiento personal.

Referentes empresariales y sociales acompañan la iniciativa

En ediciones anteriores participaron destacadas líderes del ámbito empresarial y social, entre ellas:

Eliana Banchik , CEO de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay

, CEO de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay Laura García , presidenta y fundadora de GlobalNews

, presidenta y fundadora de GlobalNews Mariana Schoua , CEO de Aconcagua Energía y presidenta de AMCHAM

, CEO de Aconcagua Energía y presidenta de AMCHAM Patricia Bindi, cofundadora de Mujeres al Mundo y ex miembro del Comité Ejecutivo de HSBC

“Es poder ampliar posibilidades a las mujeres”, señaló Isabel Loaldi, mentora y Talent Manager de Visma Latam.

Dónde se realizará en Mendoza y cómo inscribirse

En Mendoza, la caminata tendrá lugar el sábado 14 de marzo en tres locaciones: Gran Mendoza, San Martín y Tunuyán.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero.

Registro e información: https://acortar.link/iOfp9S

Más sobre Voces Vitales: www.vocesvitales.org.ar

Redes sociales: @vocesvitalesconosur – @caminata.mendoza