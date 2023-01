Bus Vitivinícola suma un nuevo recorrido a Valle de Uco

Con el inicio de la temporada turística de verano los días sábados comienza su recorrido, Camino del Vino Valle de Uco Centro, que visita las bodegas: Piedra Negra, Enzo Bianchi y Monteviejo.

Bus Vitivinícola, sistema Hop On & Hop Off-Bodegueando, comienza a partir del sábado siete de enero su recorrido Valle de UCO Centro, sumando así siete salidas semanales.

Teniendo en cuenta la gran llegada de turistas durante el inicio de la temporada y con el incremento de las frecuencias aéreas con los destinos internacionales: Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima, Panamá y Santiago de Chile, se suma la conectividad nacional con Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bariloche, Salta y Jujuy; el Bus Vitivinícola sumó un recorrido a un oasis vitivinícola de Mendoza, que es muy demandado por el turismo enogastronómico.

El recorrido Valle de Uco Centro – Ruta Prov 94 indicaciones geográficas: Vista Flores y Los Chacayes; permite conocer, visitar, degustar los vinos y almorzar en estas reconocidas y premiadas bodegas que forman parte de este recorrido del Bus Vitivinícola, único servicio enoturístico con sistema Hop O n& Hop Off- Bodegueando que lleva nueve años visitando bodegas en los oasis de Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco.

Este nuevo recorrido propone todos los sábados, el camino del Vino Valle de Uco Centro, visitar las bodegas: Piedra Negra, de la familia francesa Lurton. La bodega elabora Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Además de las variedades argentinas de Malbec, han completado los viñedos con la variedad francesa denominadas côt. En cuanto a los blancos, han decidido dar protagonismo a varias variedades internacionales importantes como la pinot gris, la tocai friulano, la sauvignon blanc y la viognier.

Otras de las bodegas que se visita es Bodega Enzo Bianchi, situada en Finca Enzo en Vista Flores. La bodega fue construida en completa armonía con el entorno y refleja el respeto por la naturaleza. Su fachada está cubierta por piedras extraídas de la finca y su construcción muestra la esencia del viñedo. En el año 2019 Bodega Enzo Bianchi con Vivero Mercier de Francia se unieron para la producción de 16 hectáreas de plantas madre, a partir de materiales clonales certificados y de elevado status sanitario, lo que permitirá responder a la vitivinicultura con un importante portfolio de nuevas variedades y clones de alta sanidad.

Para finalizar los pasajeros visitarán Bodega Monteviejo en Clos de los Siete, propiedad de la familia francesa Père Vergé donde disfrutarán de una gran propuesta gastronómica de la destacada chef, Nadia Haron, en Espacio Monteviejo. El espacio ganó el Oro nacional en el rubro Arte y Cultura de los premios Great Wine Capitals 2017, y para la edición 2018 también ganó el Oro nacional e internacional como Mejor Experiencia Innovadora con su Glosario del Vino, las primeras señas para aprender sobre el mundo del vino en esta lengua de la comunidad Sorda.

El precio del ticket traslado al Valle de Uco es de $ 8.800, mientras que las visitas y degustaciones o almuerzos se abonan directamente en cada bodega.

Acerca de Bus Vitivinícola

Bus Vitivinícola by Cata Turismo,E.V.yT. Leg. 10755, es el único servicio que ofrece la modalidad Hop On& Hop Off-Bodegueando, es decir subir y bajar, cada salida es un Camino del Vino diferente, mantiene un itinerario establecido con turnos fijos en las bodegas para: Visita – Degustaciones o Gastronomía. El pasajero no necesita realizar reservas previas en las bodegas, el Bus Vitivinícola cuenta con cupos confirmados en las bodegas que están disponibles según cada recorrido.

Con la compra de un Ticket Full Day el pasajero podrá visitar hasta cuatro bodegas, con la opción de almorzar en una de ellas. También puede optar por el ticket de Half Day por la mañana o por la tarde y podrá visitar dos bodegas.

El precio del Ticket Full Day para los recorridos en Luján de Cuyo y Maipú es de AR $ 7.000 y el Ticket Half Day AR $ 5.900 mientras que los recorridos a Valle de Uco tienen un valor de $8.800. Este precio incluye solamente el traslado en excursión. El pasajero en cada bodega que elige visitar, debe pagar el servicio de Visita, Degustación y Almuerzo.

El Bus Vitivinícola lleva más de nueve años recorriendo los caminos del vino de las subregiones vitivinícolas visitando Bodega Abiertas al Turismo viviendo experiencias de Bodeguear en Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco.

Los días lunes en el Camino del Vino y el Olivo de Maipú visita: Almazara Zuelo, bodega Santa Julia de Familia Zuccardi, Casa del visitante y bodega La Rural y el Museo del Vino Felipe Rutini.

Los días martes el Camino del Vino El Sol, visita las bodegas: Casa El Enemigo de Alejandro Vigil, Bodega Bressia, Viña Las Perdices, Penedo Borges, Tierras Altas y Cruzat.

Los días miércoles en el Camino del Vino Valle de Uco Sur visita: Zuccardi Valle de Uco- Finca Piedra Infinita y Bodega Giménez Riili en The Vines Of Mendoza.

Los días jueves en el Camino del Vino Luján Tierra Malbec visita: Anaia, Budeguer, Norton, Foster Lorca y Renacer.

Los días viernes en el Camino del Vino Lujan Sur, el Bus propone visitar las bodegas: Chandon, Zolo, Susana Balbo Wines, Belasco de Baquedano y Terrazas de los Andes.

Los días sábados, nuevo recorrido Valle de Uco Centro, podrán visitar Piedra Negra, Enzo Bianchi y Monteviejo.

Los días domingos, Valle de Uco – Ruta Prov. 89. Indicación Geográfica: Gualtallary, vista bodegas: Andeluna, Domaine Bousquet y Salentein.

Este Servicio de Traslados turísticos Compartido, funciona bajo la modalidad de Hop On & Hop Off = Bodegueando = Subí y Baja , el recorrido comienza en la Ciudad de Mendoza “Capital Internacional del Vino” donde cuenta con 16 Paradas Fijas, luego pasa por sus 3 Paradas Fijas en Guaymallén: Terminal de Ómnibus de Mendoza, Hotel Casino Cóndor y Hotel Hathor y 2 Paradas Fijas en Maipú: Hotel Esplendor-Complejo Arena Maipú y Club Tapiz y en Luján de Cuyo por sus 2 Paradas Fijas: Estación de Servicio YPF Ignis y Complejo Quick Point Araoz, para que los turistas puedan también tomar el bus, y recorrer Los Caminos del Vino y las Experiencias Gastronómicas de Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco.

Para su comercialización, Bus Vitivinícola desde sus inicios apostó a los diferentes canales de venta, para así facilitar la compra de sus tickets. Los boletos pueden adquirirse en: Oficina CATA Turismo, Av. Las Heras 601. Ciudad de Mendoza y Terminal de Ómnibus. de Mendoza en Guaymallén. Mientras que la venta on line es en www.busvitivinicola.com; la venta telefónica en Argentina se realiza llamando al 0800 122 2282; la venta telefónica desde el exterior al 0054 261 4322171 o 4310782; WhatsApp +54 9 2612 63-9439 y, también, en las principales agencias de turismo.