El gigante automotriz Stellantis aterriza en Mendoza: Grupo Lorenzo inaugura el primer centro Eurorepar en Guaymallén

La red de mantenimiento y reparación multimarca líder en el mundo, Eurorepar, oficializa su llegada a la provincia de Mendoza de la mano de Grupo Lorenzo. Este nuevo centro de servicios integrales, respaldado por el prestigio global del grupo Stellantis, abre sus puertas en una ubicación estratégica: el Circuito Pinar del Este, en el departamento de Guaymallén.

La apertura marca un hito en el mercado de posventa regional, combinando la tecnología y el catálogo de piezas internacionales de Eurorepar con la trayectoria y el profundo conocimiento del mercado local que posee Grupo Lorenzo.

Respaldo y Confianza: El sello de Grupo Lorenzo

La llegada de esta red internacional no es azarosa. Su desembarco se apoya en la sólida estructura de Grupo Lorenzo, una organización con décadas de experiencia en la comercialización y servicio de vehículos. Su liderazgo en el rubro garantiza que los estándares de calidad exigidos por Stellantis a nivel mundial se traduzcan en una atención personalizada y eficiente para el cliente mendocino.

«La incorporación de Eurorepar a nuestra cartera de servicios es un paso natural en nuestra evolución. Confiamos en que nuestra experiencia en el sector posventa será el pilar fundamental para brindar la confianza que los usuarios de todas las marcas buscan hoy en Mendoza», señalaron desde la dirección de Grupo Lorenzo.

Una propuesta multimarca integral

A diferencia de los talleres convencionales, Eurorepar en Guaymallén ofrece una solución 360° para vehículos de cualquier marca, modelo y año. Entre sus principales atributos destacan:

Garantía Stellantis: Todas las intervenciones cuentan con el respaldo de uno de los grupos automotrices más grandes del mundo.

Todas las intervenciones cuentan con el respaldo de uno de los grupos automotrices más grandes del mundo. Repuestos Eurorepar: Una gama de recambios con excelente relación calidad-precio, diseñados para cumplir con las exigencias técnicas más estrictas.

Una gama de recambios con excelente relación calidad-precio, diseñados para cumplir con las exigencias técnicas más estrictas. Equipamiento de última generación: Diagnóstico computarizado y herramientas de precisión.

Diagnóstico computarizado y herramientas de precisión. Mantenimiento preventivo y correctivo: Cambio de aceite, frenos, baterías, neumáticos, suspensión y revisiones generales de seguridad.

Ubicación Estratégica

El nuevo taller funcionará en el Circuito Pinar del Este, Guaymallén, una zona de fácil acceso y gran crecimiento comercial. El espacio ha sido diseñado para ofrecer comodidad al cliente y una operatividad técnica de alto rendimiento, permitiendo turnos ágiles y tiempos de entrega optimizados.

Con esta inauguración, Mendoza se suma a la red global de Eurorepar, que ya cuenta con más de 6.000 talleres en todo el mundo, consolidando una oferta que prioriza la transparencia, el ahorro y la excelencia técnica.