Bodega Trivento: líder en el consumo global de vino argentino

En un contexto internacional desafiante, Bodega Trivento reafirma su liderazgo como la marca de vino argentino más elegida en el mundo, por quinto año consecutivo. Según el último informe de la consultora especializada IWSR Drinks Market Analysis (mayo 2025), Trivento encabeza por primera vez tanto en valor como en volumen.

Este logro responde a una estrategia empresarial sostenida, basada en la calidad, la innovación y una conexión auténtica con sus públicos.

«Volver a ser la marca número uno refleja el compromiso de todo nuestro equipo. Nos enorgullece ver cómo nuestras ideas y valores trascienden fronteras. Este reconocimiento nos impulsa a seguir creciendo, innovando e invirtiendo en lo que creemos», expresó Marcos Jofré, CEO de la bodega.

Marcos Jofré CEO Bodega Trivento.

Nuevas dinámicas en el consumo de vino

La noticia cobra especial relevancia al analizar el panorama internacional. Richard Halstead, COO de Consumer Insights en IWSR, advierte que el consumo de alcohol atraviesa una transformación estructural: los volúmenes muestran una caída sostenida, mientras que el valor registra un leve repunte, impulsado por factores económicos y un cambio de hábitos hacia elecciones más moderadas.

«El tiempo de ocio se orienta cada vez más hacia actividades digitales —como el streaming y los videojuegos— que compiten con las tradicionales reuniones presenciales, donde el vino solía tener un rol central», señala Halstead.

A pesar de este escenario, Trivento logró destacarse. Mientras las ventas minoristas de vinos argentinos retrocedieron un 7,3% en valor y un 13,2% en volumen (IWSR, 2023 vs. 2024), la bodega incrementó su facturación en un 5,4%, con una leve caída del 0,6% en unidades vendidas.

«Este crecimiento refleja nuestra capacidad de escuchar activamente al consumidor y anticiparnos con una visión de largo plazo», destacó Silvina Barros, gerente de Marketing de Trivento.

Crecimiento sostenido en mercados clave

Reino Unido: Las ventas de la línea Golden Reserve aumentaron un 34,2 % en volumen y un 36,8 % en valor. Trivento Reserve Malbec sigue siendo el vino tinto más vendido en Gran Bretaña (NielsenIQ Scantrack, 52 semanas hasta el 9 de agosto de 2025).

Estados Unidos: Las ventas aumentaron un 9% en valor y un 9,4% en volumen. Trivento Reserve White Malbec creció un 195,2% en volumen, y Cabernet Sauvignon un 226,8% (IRI, US Trends & Category Overview, 52 semanas al 3 de agosto de 2025).

Brasil: La marca mantiene el ritmo acelerado de 2024 y crece un 48% en ventas en valor. White Malbec sigue siendo el vino blanco argentino más vendido en el retail, con un crecimiento del 21% en valor (data sell out YTD agosto 2025).

México: Trivento Reserve se ubica en el segundo puesto entre los vinos de origen argentino y lidera el segmento de MX$200–300 (data sell out YTD marzo 2025).

Innovación, vinos de alta gama y una propuesta con identidad

Presente en más de 60 países, Trivento fortalece su presencia global con campañas de alto contenido emocional. Tal es el caso de «Sobremesa», inspirada en ese momento universal en que la conversación continúa, el tiempo se detiene y el vino permanece en la mesa. Una campaña que conecta con el espíritu de la sobremesa, tan arraigado en nuestra cultura.

Su portafolio incluye el innovador White Malbec, el multipremiado Golden Reserve Malbec (95 puntos en Decanter, 96 en el International Wine Challenge) y el icónico Eolo Malbec, elaborado a partir de un viñedo centenario.

Compromiso ambiental: cero emisiones netas para 2040

La bodega complementa su excelencia enológica con una fuerte responsabilidad social y ambiental. Trivento anticipó en una década su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono, integrando prácticas sustentables en sus viñedos, procesos productivos y gestión empresarial.