«París en Mendoza» presenta su edición Burlesque 2026 en Cine Teatro Plaza

Música en vivo, danza cabaret y ambientación inspirada en la Belle Époque se combinan en una experiencia escénica dedicada al espíritu bohemio de la noche parisina.

Jueves 25 de Junio, 20 hs recepción de vinos / 21 hs show

En escena: Les Fous, Alina Rod & Le Bisou de Burlesque

Entradaweb.com.ar y boletería del teatro (lun a vier de 9 a 15h)

El evento nació como una forma de celebrar en Mendoza el Día de la Música en Francia, tradicional festividad cultural que cada año convoca celebraciones artísticas y musicales en distintas ciudades del mundo.

En esta nueva edición, «París en Mendoza» apuesta a un formato completamente inmersivo inspirado en el universo burlesque europeo, con una puesta escénica de alto impacto visual, ambientación temática y distintas intervenciones artísticas pensadas para que el público viva una verdadera noche parisina dentro del teatro.

La propuesta busca recrear la atmósfera de los históricos cabarets franceses, fusionando glamour, sensualidad y una fuerte identidad estética.

Desde la organización destacan que esta edición presentará una identidad visual completamente renovada y una marcada impronta escénica: «No buscamos solamente hacer un show. Queremos que el público entre al teatro y sienta que viajó por una noche al París nocturno, elegante y bohemio.»

Con esta edición, París en Mendoza busca consolidarse como una de las propuestas culturales y estéticas más originales del calendario mendocino 2026, orientada a un público adulto que disfruta de experiencias vinculadas al arte, la música y el entretenimiento.

Los artistas

Les Fous es una agrupación mendocina nacida en 2014 dedicada a explorar y difundir la riqueza de la música francesa. Su propuesta recorre los sonidos del gipsy jazz y el jazz manouche, evocando el legado de Django Reinhardt y los clásicos cabarets parisinos.

Con un repertorio que atraviesa canciones de Edith Piaf, Charles Trenet y Zaz, junto a guiños a artistas como Ray Charles o Gipsy Kings, la banda construye un puente entre la tradición francesa, el mestizaje mediterráneo y la sensibilidad contemporánea.

Integrada por Paulo Amaya (guitarra), Marcelo Páez (percusión), Bruno Riolobo (bajo) y Mariana Troncoso (voz), Les Fous se ha consolidado como una propuesta única en Mendoza, capaz de transformar cada escenario en un rincón de París.

Por su parte, Alina Rod es cantante y actriz, reconocida en la escena mendocina por encabezar el exitoso tributo «Amy Rod», dedicado a la obra de Amy Winehouse. Su recorrido artístico atraviesa la música, el teatro y las comedias musicales, desarrollando una impronta influenciada por el soul, el jazz y las sonoridades vintage que dialogan naturalmente con el universo estético de «París en Mendoza – Edición Burlesque».

Le Bisou de Burlesque

Se trata de la primera compañía de danza cabaret y burlesque de Mendoza. Nacida en 2018, la agrupación se ha consolidado como una de las principales referentes del género en la provincia, desarrollando una propuesta artística que combina teatralidad, sensualidad, estética y empoderamiento.

Inspirada en la tradición de la danza cabaret parisina y el universo burlesque, la compañía construye espectáculos donde el cuerpo, la autenticidad y la expresión personal ocupan un lugar central. Su propuesta reivindica la fuerza femenina, la libertad escénica y la aceptación de la identidad propia, transformando el escenario en un espacio de expresión artística y emocional.

A lo largo de su recorrido, Le Bisou de Burlesque estrenó obras como La Danza Prohibida, La Receta del Amor, Bienvenida al Inframundo y La Burleza, además de desarrollar actividades de formación y difusión del estilo en Mendoza.