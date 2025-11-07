ARTmósfera arte & diseño celebra su aniversario en Planta Uno Mercado

El 8 y 9 de noviembre, Planta Uno Mercado se viste de creatividad para celebrar un nuevo aniversario de ARTmósfera, la feria que reúne lo mejor del arte, el diseño y la innovación local en un ambiente vibrante y primaveral.

Esta edición promete mucho más que un paseo de compras: nuevos diseñadores, experiencias interactivas y el esperado Sunset de Vigil Wine Club harán del fin de semana un punto de encuentro imperdible para mendocinos y turistas.

Romina Vignetta coordinadora artística del encuentro.

Grilla de actividades

Sábado 8 de noviembre

La jornada arranca a las 15 hs con una muestra de arte en atriles y esculturas, sumando una cuidadosa curaduría de Laura López, invitada por los organizadores Gonzalo Martín y Gustavo Valdez.

El resultado: una feria más diversa, con propuestas originales de diseño local, eco diseño y moda consciente.

Laura López del proyecto de diseño Postal Maravilla.

Desde las 20 hs, Vigil Wine Club invita a disfrutar su “Sunset del Vermut”, con DJ Cristian Gómez, buena música y el mejor vermut al atardecer.

Y la noche sigue arriba: a las 21 hs, la banda Portobel se presenta en vivo en la terraza de Ground, sumando energía y ritmo a la celebración.

Domingo 9 de noviembre

Desde las 16 hs, el paseo vuelve a cobrar vida al aire libre con más arte, diseño y propuestas gastronómicas frescas y primaverales. Ideal para disfrutar en familia o con amigos mientras se descubren piezas únicas de supra reciclaje, upcycling y diseño consciente.

Entrada libre y gratuita.

Un plan perfecto para quienes buscan disfrutar de los atardeceres mendocinos entre arte, sabores y buena música.

Planta Uno Mercado – Ceretti 244, esquina Colón, Godoy Cruz, Mendoza.

Seguí todas las novedades en Instagram: @ARTmosfera.diseno