ARGA festeja su segundo aniversario con descuentos, shows y una noche especial para el público

Con tres días de promociones y una jornada con horario extendido, ARGA celebra su aniversario con actividades especiales, degustaciones, shows y beneficios exclusivos para sus visitantes.

El centro comercial ARGA, espacio destinado íntegramente a compras para obra y refacciones ubicado en Acceso Este y Arturo González de Maipú, celebrará un nuevo aniversario con una propuesta que combina promociones de hasta el 50% y cuotas sin intereses, actividades especiales y un evento nocturno que reunirá a marcas, clientes y visitantes.

La celebración se extenderá durante tres días —9, 10 y 11 de diciembre—, en los que los comercios ofrecerán descuentos exclusivos en sus productos.

El evento principal tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, jornada en la que el complejo extenderá su horario hasta las 00:00 horas, ofreciendo una experiencia especial para quienes se acerquen. Por ejemplo, “Hipercerámico” tendrá descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, “Pinturerías Rodeo”, 25% de descuento en todos los productos pagando con cualquier medio de pago, “Saldaña Materiales”, con descuento de 10 % en tejidos romboidales para cierres perimetrales y más de 20 locales, que también ofrecerán desde 3 hasta 12 cuotas sin interés.

Ese día, además, cada comercio seleccionará un Producto Aniversario con “Precio Bomba” —promoción destacada disponible solo durante la noche, de 19:00 a 00:00 horas— y aportará un regalo para sortear entre los asistentes.

La actividad contará además con propuestas gastronómicas y artísticas, entre ellas food trucks, degustación de vinos y presentaciones en vivo que incluirán magia y números musicales. También participarán artesanos invitados, que sumarán color y recorrido al predio, junto con un diseño de ambientación especialmente preparado para el aniversario.

Para ser parte del evento principal (jueves 11, de 19:00 a 00:00), hay que completar el siguiente formulario: Aniversario de Arga – 2 años

En este aniversario, ARGA reafirma su objetivo de seguir consolidándose como un espacio de referencia para la construcción, ofreciendo propuestas atractivas tanto para profesionales como para el público general.