Antigal Winery & Estates celebra la previa de Carnaval entre viñedos y anticipa su agenda de marzo

Antigal Winery & Estates presenta una programación especial que combina propuestas de San Valentín, música en vivo en la antesala de Carnaval y una experiencia de vendimia en su finca de Maipú. Con actividades que integran vino, gastronomía y naturaleza, la agenda de febrero y marzo invita a turistas y mendocinos a vivir el enoturismo desde adentro, en un entorno histórico que se remonta a 1897.

San Valentín en la bodega

Tras la jornada del 13 de febrero, la experiencia especial por el Día de los Enamorados continúa disponible el 14 de febrero, con una propuesta que incluye:

Tour guiado por la bodega

Menú de cuatro pasos maridado con vinos de las líneas UNO y ADENTUS

Música en vivo

Entorno natural en los jardines de la finca

Las actividades están diseñadas como una experiencia sensorial completa, con visitas guiadas, espectáculos musicales y la cocina de autor del chef Gonzalo Castro.

Beats & Wine: música y vino en la previa de Carnaval

El domingo 15 de febrero a las 19 h, la bodega realizará Beats & Wine, una propuesta que combina música, vino y opciones gastronómicas en un ambiente relajado dentro de la ruta del vino de Mendoza, ideal para encuentros sociales y escapadas de fin de semana.

Reservas: https://wineobs.com.ar/mro/antigal/beats-and-wine

Consultas: +54 9 261 362 4086

Experiencia Día de Vendimia en viñedo orgánico

Como parte de la temporada de cosecha, Antigal invita a participar de la Experiencia Día de Vendimia, que permite conocer desde adentro el proceso inicial de elaboración del vino mediante la recolección de uvas en su viñedo orgánico de Maipú, con cierre en un tradicional asado de vendimia.

Fechas:

6 de marzo – 19 h

7 de marzo – 12 h

Cupos limitados

Valor: $145.000 por persona (incluye sombrero y delantal de regalo)

Reservas: https://wineobs.com.ar/mro/antigal/dia-de-vendimia

Consultas: +54 9 261 362 4086

Con esta programación, Antigal reafirma su compromiso con el enoturismo de calidad, ofreciendo experiencias que integran historia, paisaje, gastronomía y la identidad vitivinícola mendocina.

Sobre Antigal Winery & Estates

Ubicada en Maipú, la bodega presenta una agenda especial de actividades para febrero y marzo, con propuestas de enoturismo, música en vivo y experiencias gastronómicas pensadas tanto para turistas como para mendocinos que buscan celebrar la temporada de verano y vendimia en un entorno natural privilegiado.

Reconocida internacionalmente con el Wine Star Awards 2023 como Mejor Bodega del Nuevo Mundo, Antigal consolida su propuesta combinando vino, gastronomía, naturaleza y música, posicionando a Maipú como uno de los destinos clave del turismo enológico argentino.



