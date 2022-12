Ante más de 13 mil personas Hernán Cattaneo hizo vibrar la “Cordillera de Los Andes”

Con las montañas de fondo, Hernán Cattaneo regaló dos noches a pura música y energía en el Gran Hotel Potrerillos de la mano de FOLCK Producciones y su imponente show “Cordillera de Los Andes”. Fueron dos noches que los presentes no olvidarán jamás.

Así fue como el DJ del progressive house global resonó una vez más en Mendoza y en sus imponente paisajes durante los días 10 y 11 de diciembre reuniendo a más de 13 mil personas de todas partes del mundo. Se hicieron presentes, entre los miles de asistentes, figuras públicas como: la reconocida chef Maru Botana -que fue acompañada por su marido y una pareja de amigos-, la modelo Alejandra Maglietti y el conductor de TV y actor Darian “Rulo” Schijman, entre otros.

La “Cordillera de Los Andes”, fue iluminada por el sol que FOLCK producciones convocó para el tan esperado encuentro. Así fue, como a través del reconocido DJ Hernán Cattaneo, la música se apoderó del paisaje tan apreciado por los mendocinos y turistas.

Con la pista dividida en tres sectores: general, VIP Standing y sector VIP, gran cantidad de seguidores de todo el país disfrutaron de un Line Up único. Fueron más de 5 mil personas las que esta vez se sumaron a la experiencia sensorial, para vivir el presente y disfrutar del entorno natural que nos brinda Potrerillos.

“La gente puede venir a hacer un break, descansar y bailar. Por eso, pensamos en un puesto de hidratación, un espacio de descanso y los elementos necesarios para cualquier inconveniente” contaron desde la organización.

Por un lado, la jornada del sábado comenzó con el set de Valentina Chaves, la DJ mendocina de progressive y deep house. Su set se extendió por 1 hora, dando inicio a lo que sería una tarde cargada de emociones.

Con la apertura de las puertas, alrededor de las 15 hs, miles de personas de todas partes del país iban tomando protagonismo con sus extravagantes outfits veraniegos y accesorios para cubrirse del sol.

“Cabe destacar, que el 75% de los visitantes eran turistas, mientras que el restante se trató de locales”, manifestaron desde la FOLCK.

A eso de las 17:00, Kevin Di Serna DJ -oriundo de La Pampa- invitó a la gente a “sentir con el corazón y a hacer una escucha consciente”. Es que en su música se ve reflejada esa intención. Una melodía suave que a partir de una repetición rítmica te hace entrar en transe, fluyendo en un viaje musical. Seguido por Mercurio Live que presentó un set que dejaba ver lo que llegaría más tarde.

El sol caía tras la inmensidad de la montaña que invitaba a conectar con el mágico entorno, cuando llegó el momento más esperado: Hernán Cattaneo subió al impotente escenario. Durante 5 horas, en su primera fecha Hernán profundizó en “Cordillera de los Andes” ante 5 mil espectadores que viajaron miles de kilómetros para verlo. Buenos Aires, Rosario y Córdoba fueron las principales provincias argentinas que dieron su presente en el show.

Las visuales fueron acompañando por completo cada track que hacía mover a los espectadores.

Así fue llegando la última parte del show, cuando a las 22:00hs el productor y DJ Britanico Sasha para culminar uno de los eventos más esperados por los mendocinos.

Puntual como es habitual en las presentaciones de Cattaneo, al llegar las 00 con el cielo brillando y vibrando con la puesta en escena, dio final al set.

Mientras que el domingo, 11 de diciembre, 16 a 17 Antrim entró en escena, luego vino Ezequiel Arias y Mariano Mellino le dio la bienvenida a Hernán que brindó otro increíble show de 19 a 00 hs. Sonidos que combinaron a la perfección con las visuales de las imponentes pantallas que acompañaron el set de la noche. “Se trató de una conexion natural. El final de camino, el viaje a través del tiempo, un espacio donde lo real y la naturaleza nos unió nuevamente”, contaron los encargados de acompañar la música de Hernán con las visuales. Y añadieron:

“Las imágenes de puesta de día hicieron referencia al concepto de conexión, naturaleza , por eso usamos texturas de rocas, arbustos, flora del lugar, etc. Mientras que en el atardecer jugamos con colores del cielo sobre rocas, colores calidos, naranjas ocres… Y en la noche escenas abstractas y surrealistas, usando la profundidad del espacio y los tuneles”.

Durante las dos noches los presentes también estuvieron asistidos a través del sector de Vuelo Controlado con quienes trabajan desde la reducción de riesgos y daños en relación a las sustancias psicoactivas en espacios de ocio. Es por eso que las frutas y caramelos no faltaron, como en cada fiesta electrónica.

De esta forma, el gran show del año finalizó con éxito. Fusionando la energía del DJ con la de más de 10 mil personas que llegaron a Mendoza para ser parte de una experiencia única como lo es “Cordillera de Los Andes”.

Celebrar siendo responsables del espacio

“El evento tuvo foco especial en el trabajo ambiental y cuidado de Potrerillos. Celebramos pero fuimos responsables de nuestro espacio”, contaron desde la productora que junto al grupo de recuperadores del Centro Verde de Luján de Cuyo le dieron destino final a los desechos.

“Ya que el reciclaje es la forma más fácil de controlar los residuos, cuidar energía, generar empleos, no utilizar combustibles fósiles, ahorrar materia prima, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además contribuir a la conservación de los ecosistemas y la belleza de nuestros paisajes”, continuaron explicando los productores.

De esa forma, se generó una participación activa y en conjunto del cuidado del medioambiente. “Actuando sobre nuestro futuro, somos conscientes que también somos naturaleza”, explicaron desde FOLCK.

También el evento realizará importantes aportes benéficos después de este gran show.

Sponsors:

Peugeot 208

Viva Wyndham

Budweiser

Aerolíneas Argentinas

Dermaglos

Chiara Lodge

Más acerca de Hernán Cattaneo

El DJ y productor argentino nació el 4 de marzo de 1965 en Caballito, Buenos Aires. Es considerado DJ residente del festival Creamfields Buenos Aires, ya que año tras año se hace presente en Cream Arena Stage. También fue uno de los DJ que más información participó del festival Moonpark, dándole inicio al mismo en marzo de 2003 junto a Sasha.

Desde joven tuvo interés en bandas como Simply Red, Level 42, Depeche Mode y New Order. Según Cattaneo, Frankie Knuckles marcó gran influencia en su carrera como DJ y siente respeto y admiración por artistas y grupos como Knuckles, Inner City y Derrick May. Esto incentivó el rumbo artístico de Cattaneo, posicionándolo entre los DJs más reconocidos del mundo.

Gracias a su amistad con Paul Oakenfold, en los años 1998 y 1999, viaja a los Estados Unidos y se presenta en diversos festivales, como el Burning Man, en Nevada y el Red Rocks Amphitheatre, en Denver. Tiempo después obtiene residencias en el club Cream, tanto en Liverpool como en Ibiza, iniciando sus giras por todo el mundo. Por esa época, edita un remix de Morgan Page para Bedrock.

A fines del 2004 Hernán ocupaba el puesto N°6 en el ranking de la DJ Magazine. Desde ese año, pasa a ser el DJ hispanoamericano más reconocido y mejor posicionado del mundo. Mientras que, con su segundo volumen de “The master series”, en el año 2006 ocupa el puesto N°7 de los mejores DJs de la DJ Mag.

En 2007 Hernán Cattaneo es considerado según DJ Mag el dj 14º y el 12º del mundo según TheDJlist en el año 2007.

A comienzos del año 2018 gana varias distinciones de los lectores de la revista DJ Mag Latinoamérica en los siguientes rubros: “Embajador por el mundo”, “Fiesta del año: Hernán Cattaneo en Forja, 1º de diciembre de 2017, Córdoba, Argentina”, “Mejor DJ de Progressive House” y “Mejor sello discográfico: Sudbeat”.

Más acerca de Folck Producciones

La productora tiene una trayectoria de más de 16 años en la Provincia de Mendoza, siendo una de las más grandes del interior del país, realizando eventos de gran relevancia para el oeste del país.

“Nuestras principales producciones son Moon Fest que se va a desarrollar el 20 de febrero en Hotel Potrerillos, Primavera Folck el cuál se lleva a cabo en el mes de octubre, sumado a Cordillera de los Andes, en el mes de diciembre donde tendrá lugar el show de Cattaneo”, explican desde la productora.

Es la sexta vez que desde FOLCK producciones se realiza el show del reconocido DJ, la primera fue en el Auditorio Ángel Bustelo, continuando en Quinta Las Rosas, posteriormente la propuesta tuvo dos presentaciones en Arena Maipú. En 2021 el escenario elegido fue la Cordillera de los Andes, lugar que volverá a vibrar este 10 y 11 de diciembre.