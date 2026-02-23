Ante destacados enólogos de Mendoza, Corchos de Argentina presentó nuevo tapón sustentable y cata dirigida por Tim Atkin

En el Park Hyatt Mendoza, Corchos de Argentina reunió a enólogos, responsables técnicos de bodegas y prensa especializada para presentar Xpür, su nueva tecnología de cierre y analizar su influencia en la evolución real del vino en botella.

La jornada combinó exposición técnica y degustación comparativa, guiada por el crítico británico Tim Atkin junto al investigador Paulo Lopes, responsable global de Investigación y Desarrollo de Amorim Cork, especialista en la relación entre oxígeno, corcho y evolución aromática.

Una prueba práctica sobre la evolución del vino

El encuentro no se planteó como una degustación convencional sino como un ensayo sensorial aplicado.

Se cataron un vino blanco de La Toscana (Italia) y un tinto de Alto Agrelo (Mendoza), cada uno embotellado con tres alternativas de cierre, una de ellas con el nuevo tapón Xpür. La propuesta fue observar cómo el mismo vino puede mostrar perfiles distintos según la permeabilidad al oxígeno del tapón.

A lo largo de la cata se registraron diferencias en la intensidad aromática, la preservación de fruta, la aparición de notas evolutivas, la textura en boca, la sensación de frescura y la uniformidad entre botellas.

Para muchos de los técnicos presentes, la experiencia permitió visualizar de manera directa un fenómeno que habitualmente se estudia en laboratorio pero rara vez se prueba en simultáneo en una misma mesa.

El rol del oxígeno y la precisión del cierre

El nuevo cierre Xpür pertenece a la categoría de microaglomerados y está compuesto en un 98% por material natural. Su desarrollo se basa en un proceso de limpieza con dióxido de carbono en estado supercrítico que elimina TCA —la molécula asociada al gusto a corcho— y otros compuestos responsables de desviaciones aromáticas.

Además, permite regular el ingreso de oxígeno, un factor decisivo para la evolución del vino durante la guarda.

Durante la presentación, Lopes explicó el contexto técnico: «Los vinos actuales son distintos a los de hace veinte años. Cambiaron los estilos, las madureces y los mercados. El sistema de cierre tiene que acompañar esa evolución para preservar el perfil aromático».

«Buscamos mantener la elasticidad y las propiedades naturales del corcho, pero con precisión en la performance sensorial, especialmente para proteger aromas frutados y florales», destacó.

Aplicación en bodega y sustentabilidad

El presidente de Corchos de Argentina, Nicolás Martins, explicó que el tapón Xpür apunta a vinos de guarda media:

«Está recomendado para vinos entre 5 y 10 años de guarda. El proceso utiliza menos energía y menos CO₂ que tecnologías anteriores, por lo que mejora también el perfil ambiental».

Además, señaló que la estabilidad entre botellas es hoy una de las principales preocupaciones de bodegas exportadoras, donde pequeñas diferencias pueden impactar en la percepción del consumidor.

El cierre como decisión enológica

La conclusión compartida durante la jornada fue que el tapón dejó de ser un elemento meramente operativo para convertirse en una variable enológica.

El tipo de permeabilidad al oxígeno pasa a definir parte del estilo final del vino: desde la preservación de fruta en blancos hasta la evolución en tintos de guarda. La experiencia permitió comprobar en simultáneo algo que normalmente se observa a lo largo de años: el mismo vino puede seguir caminos distintos según el cierre elegido.