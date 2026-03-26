Alejandro Vigil vuelve a hacer historia: doble 100 puntos de James Suckling para El Enemigo

Los vinos reconocidos pertenecen a Bodega Aleanna (El Enemigo): El Enemigo Malbec Valle de Uco Gualtallary As Bravas 2018 y Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2023. Ambos provienen de Gualtallary, en el Valle de Uco (Mendoza), una de las zonas más prestigiosas del país.

El prestigioso crítico estadounidense James Suckling otorgó 100 puntos a dos vinos de Alejandro Vigil, reafirmando el posicionamiento de la Argentina en la élite del vino mundial.

Con este nuevo hito, Vigil reafirma su influencia en la vitivinicultura contemporánea, alcanzando nuevamente una doble puntuación perfecta en un mismo reporte, un logro excepcional a nivel global.

Esta es la segunda vez en su carrera que Alejandro Vigil obtiene puntaje ideal en un mismo reporte. En el año 2018 había sido reconocido con esta misma valoración por Robert Parker (Wine Advocate).

Un reconocimiento de alcance internacional

James Suckling, considerado uno de los cinco críticos de vino más influyentes del mundo, destacó en su reciente informe sobre Argentina la calidad excepcional de ambos vinos. Su mirada, formada entre Estados Unidos y Europa, se ha convertido en una referencia clave para el mercado internacional.

Obtener 100 puntos ya representa una consagración. Alcanzar dos en simultáneo posiciona a El Enemigo en un nivel de excelencia reservado para muy pocos productores a nivel global.

El Enemigo: una visión que trasciende generaciones

Fundada como una colaboración entre Alejandro Vigil, actual Director de Enología de Catena Zapata, y Adrianna Catena, Bodega Aleanna (El Enemigo) nació con una premisa clara: crear vinos que reflejen con autenticidad el carácter de los terroirs de Mendoza.

En pocos años, El Enemigo ha alcanzado un notable reconocimiento internacional, posicionándose como uno de los grandes productores de Cabernet Franc del mundo, con una sólida base de coleccionistas y críticos.

Sobre este nuevo reconocimiento, Alejandro Vigil reflexiona:

«Trabajamos con El Enemigo pensando en vinos, pero cada tanto nos da puntos que nos señalan un buen camino», comenta y agrega «Junto a Adrianna Catena nos da una alegría enorme que el viñedo Adrianna vuelva a ese lugar donde el vino deja de medirse… y empieza a sentirse. Y que Gualtallary hoy tenga dos vinos hablando tan fuerte desde el mismo origen.»

«As Bravas es el Malbec llevado a su límite: austeridad, filo, piedra. Gran Enemigo es esa misma búsqueda, pero desde el Cabernet Franc. Hacemos vinos de montaña, vinos de lugar. Dos variedades. Un mismo sitio. Una misma pregunta: ¿hasta dónde puede hablar un lugar cuando se lo permitimos? Ahí está todo.«

Una trayectoria en la cima

Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, con maestrías en Enología e Irrigación, Alejandro Vigil inició su carrera en el INTA, donde a los 28 años fue nombrado director del departamento de análisis de suelos.

En 2002 se incorporó a Bodega Catena Zapata como Director de Investigación y Desarrollo, y en 2007 asumió como Director de Enología. Bajo su liderazgo, la bodega fue distinguida como «New World Winery of the Year» por Wine Enthusiast (2010) y «Winery of the Year» por Wine & Spirits (2012).

A lo largo de su carrera, Vigil ha obtenido el puntaje perfecto de 100 puntos en 18 oportunidades otorgadas por críticos internacionales, y hoy es considerado uno de los 50 enólogos más prestigiosos del mundo.

Esta es la segunda vez que logra una doble puntuación perfecta en un mismo reporte, tras el reconocimiento obtenido en 2018 por The Wine Advocate.

Más allá del reconocimiento

Para Vigil, este logro representa mucho más que una calificación:

«Visibilizar el vino argentino también es esto. Que el mundo mire, sí… pero sobre todo que escuche. Que entienda que no somos solo una cepa, sino una forma de pensar, de trabajar, de creer.

Estos reconocimientos no son un punto de llegada. Son una señal. Una confirmación de que podemos pararnos en la mesa del mundo sin pedir permiso. Y desde ahí, seguir. Con más coraje. Con más verdad. Con menos concesiones.»

Una consagración que trasciende el momento

Con este doble 100 puntos, Alejandro Vigil reafirma su lugar en la élite global del vino y consolida a El Enemigo como un proyecto que trasciende tendencias, mercados y generaciones.

Un reconocimiento que celebra no solo la excelencia, sino también una forma de entender el vino: como expresión profunda del origen, del conocimiento y de la pasión.