Abrió Whitman Parador Las Flores: un beer garden que propone otra forma de vivir la cerveza en la ciudad

Ubicado en Paso de los Andes 146, el nuevo espacio recupera el concepto original de los jardines cerveceros europeos y marca el regreso de la cerveza Jerome a la Ciudad de Mendoza tras ocho años.

En medio de la trama urbana de Ciudad, un nuevo espacio busca correrse de los formatos tradicionales de bares y patios cerveceros. Se trata de Whitman Parador Las Flores, un bar recientemente inaugurado en Paso de los Andes 147 que funciona dentro de un vivero y propone una experiencia distinta: beber y compartir un sándwich en un entorno verde, abierto y relajado.

El proyecto, impulsado por Eduardo Maccari —creador de la cerveza Jerome—, retoma el concepto original de los “beer garden”. Vale decir, aquellos jardines cerveceros europeos donde el encuentro social se daba al aire libre, rodeado de naturaleza y con una impronta simple pero cuidada.

En ese sentido, la propuesta también dialoga con el origen de la marca. Es que la cervecería Jerome tiene su fábrica en Potrerillos, donde el vínculo con el entorno natural forma parte de su identidad. Whitman Parador Las Flores busca trasladar esa esencia a la ciudad, acercando una experiencia que remite a la montaña y al aire libre, pero en un contexto urbano.

Lejos de la estética urbana más frecuente en bares actuales, Whitman apuesta por recuperar ese espíritu: mesas entre plantas, iluminación cálida y un ambiente que invita a quedarse. “La idea es recrear esos viejos jardines cerveceros, como los de antes, donde el entorno es parte central de la experiencia”, explica su creador.

Uno de los rasgos distintivos del lugar es justamente su integración con el vivero. Las plantas no sólo forman parte del paisaje, sino que también dialogan con la propuesta del bar: algunas aromáticas se utilizan en la coctelería y el espacio permite una interacción directa con el entorno, incluso con la posibilidad de adquirir especies del lugar.

La apertura del parador también marca el regreso de la cerveza Jerome a la Ciudad de Mendoza, luego de ocho años sin presencia en esta zona. Actualmente, la carta ofrece distintos estilos que se irán ampliando progresivamente, junto con una propuesta que combina coctelería clásica y de autor, vinos y una base gastronómica centrada en parrilla y sándwiches.

En cuanto a la cocina, el menú incluye opciones tradicionales y otras menos habituales, como hamburguesas de cordero o conejo, además de alternativas vegetarianas. A futuro, el proyecto contempla sumar nuevas propuestas gastronómicas más ligeras, pensadas para acompañar bebidas en formato de tapeo.

Con capacidad inicial para unas 30 personas —ampliable según la disposición del espacio—, Whitman Parador Las Flores apunta a un público que busca una experiencia más tranquila, en contacto con la naturaleza, sin salir de la ciudad.

Además, el espacio ya comenzó a incorporar actividades culturales y recreativas, como música en vivo y sets de DJ. Al igual que proyecta la realización de eventos junto a bodegas y productores, en línea con una propuesta que busca consolidarse como punto de encuentro.

Así, Whitman Parador Las Flores se posiciona como una alternativa diferente dentro de la escena local: un bar que combina cerveza, sándwiches, naturaleza y diseño en un formato que recupera tradiciones, pero adaptadas al presente urbano.