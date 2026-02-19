 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

14va. edición de Expo VEA Vendimia: las mejores experiencias y la propuesta de “vivir laVendimia con V”

Por MASSNEGOCIOS el 19 febrero, 2026

Del 25 al 27 de febrero en el Auditorio Ángel Bustelo, VEA presenta una  nueva edición de su expo emblema, que da el puntapié inicial a la  celebración de la Vendimia. Contará con experiencias innovadoras y sorprendentes para la  presentación de vinos, espumantes, cervezas y coctelería; y nuevas y  distintivas propuestas en gastronomía, degustaciones y espacios de  networking, entre muchas destacadas. 

Con el espíritu de la Vendimia como punto de encuentro, VEA anuncia una nueva edición de Expo VEA Vendimia, su experiencia  insignia en la provincia y el clásico de temporada, que este año celebra su 14° edición.

Del 25 al 27 de febrero, de 19:00 a 22:00 horas, en el Auditorio Ángel Bustelo, la  propuesta invita a recorrer distintos sets de degustación y experiencias bajo el  concepto «Expo VEA Vendimia, con V de Viví la Vendimia en VEA». El evento  reúne vinos y espumantes, cervezas nacionales e importadas, coctelería y nuevas  propuestas 0% alcohol junto con degustaciones de frescos, elaborados y productos  de almacén. La expo se completa con stands de perfumería enfocados en  bienestar, belleza y salud, propuestas de tecnología y non food, y espacios de catas  guiadas a cargo de winemakers y sommeliers.  

Entre las novedades de esta edición, se suma un nuevo sector de elaborados, con  un despliegue de productos especialmente pensado para degustar, y un Coffee  Fest con variadas preparaciones elaboradas a base de café, con la participación de  baristas. A esto se suma una propuesta curada de vinos y espumantes, con  etiquetas seleccionadas para descubrir distintos estilos y disfrutar la feria con una  experiencia de degustación completa. 

La experiencia se completa con DJ’s en cada set, juegos y entretenimientos, áreas  de descanso y un speakeasy como espacio especial dentro del recorrido, además  de un sector de networking orientado al intercambio empresarial local y nacional. 

Como parte de las iniciativas «Somos Responsables», Expo VEA Vendimia contará  con agua gratuita en todo el predio, un 30% de descuento especial en alianza con  Cabify. 

Para poder participar de la Expo, los socios de VEA AHORRO podrán acceder a  entradas con compras de $100.000 + $5.000, obteniendo una entrada para el 

evento y una copa que se entregará en el predio. Con compras de $200.000 o más  se habilita un máximo de 2 entradas y 2 copas. Para confirmar asistencia será  necesario registrarse en VENTI y seleccionar el día de participación hasta agotar  disponibilidad.  

Como antesala, VEA activará además la Semana del Vino en locales de todo el país,  con una dinámica comercial exclusiva en tiendas y online de todos los sectores  participantes de la Expo, sponsorship en eventos locales, y degustaciones en  tiendas propias el viernes 20 de febrero. Ver las novedades en el instagram de la  marca @veasuper.

MASSNEGOCIOS
