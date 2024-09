Yoga por los Caminos del Vino recibe la primavera en Club Tapiz

Será el viernes 20 al atardecer en los jardines de la casona rodeada de viñedos, con una práctica seguida de un brindis y delicada gastronomía.

En busca de renovar energía, calmar la mente y movilizar el cuerpo conectando con el presente y los desafíos de renacer en la nueva estación del año, Yoga por los Caminos del Vino realizará su próximo encuentro el viernes 20 de setiembre a las 19 en Club Tapiz, Maipú, en una previa al Día de la Primavera.

Cumpliendo seis años desde su inicio, este producto enoturístico brinda experiencias de bienestar en jardines, terrazas y viñedos de las bodegas y wine lodges de nuestra provincia, contando con la presencia de participantes locales y visitantes extranjeros que vivencian la Mendoza a partir de diferentes propuestas. La propuesta de bienestar abarca distintas instancias para el relax, la meditación y el disfrute, en donde alcanzar la sensación de bienestar está garantizado.

La práctica comienza con una inducción inicial al silencio, la búsqueda del contacto interior y el aquietamiento de la mente; continúa con pranayamas (ejercicios de control de la respiración); sigue con un trabajo dinámico de asanas (correlación de posturas de yoga) y concluye con una relajación final con meditación guiada, una vez trabajado el cuerpo y activado el prana (la energía vital). Más tarde, la deliciosa propuesta Snack & Wine de Club Tapiz acompañará el brindis con una tabla de quesos y fiambres acompañada de deliciosos dips de la huerta y una copa de vino.

Yoga por los Caminos del Vino es un proyecto ideado y desarrollado por Alejandra Navarría, que acerca la práctica del yoga a la industria vitivinícola. Paralelamente, vincula al vino con el concepto de salud. Mediante la asociación de ambos universos brinda una alternativa cultural, turística, espiritual, deportiva y social, que genera una experiencia saludable.

El emprendimiento es una de las más innovadoras experiencias que ofrece la provincia de Mendoza. Ha recibido la distinción Plata en el Concurso Best of durante 2021 y organizaciones como Bodegas de Argentina, Wine in Moderation, Caminosdelvino.org, el Fondo Vitivinícola Mendoza y el Gobierno de Mendoza avalan la actividad.

Desde su aparición, la práctica del yoga y la meditación en espacios icónicos de la provincia ha proliferado; alentando a profesores de yoga a guiar prácticas y liderar grupos en la montaña, parques y espacios naturales, dando así el puntapié inicial en este tipo de actividades holísticas, abordándolas con un enfoque de “Turismo Wellness”.

En los próximos días, se anunciarán las fechas del circuito itinerante de prácticas que durante octubre 2024 a marzo 2025 se podrán disfrutar en icónicos escenarios vitivinícolas de Mendoza.

Yoga por los Caminos del Vino comulga y promueve la idea de vivir con mayor conciencia de uno mismo, de la energía y de la conexión con el entorno, vinculando a quienes intervengan a través de los placeres de la vida.

Los cupos para la práctica en Club Tapiz son limitados y el valor es de $25.000 por persona. Informes y reservas al +5492615085438.