Una campaña que homenajea los sabores, secretos y emociones de nuestras abuelas mendocinas

Con el propósito de rescatar las tradiciones, la identidad y el amor que se transmiten a través de la cocina, Indias presenta su nueva campaña “Especialmente con Amor”, una iniciativa que combina emoción, gastronomía y cultura mendocina.

La campaña creada por La Proa Creative Labs es más que un concurso, la propuesta es un homenaje a las abuelas de Mendoza, verdaderas guardianas de los sabores y secretos que marcan nuestra historia. La acción invita a las personas a compartir un video cocinando con sus abuelas, mostrando sus recetas y revelando ese ingrediente especial que hace único cada plato.

Los participantes competirán por gift cards para disfrutar en una selección de los mejores restaurantes de Mendoza, y las historias ganadoras serán parte de un libro digital e impreso que reunirá fotos, recetas y anécdotas, convirtiéndose en un legado gastronómico y afectivo.

“Queremos encontrar el verdadero sabor de Mendoza, el sabor de nuestra historia y de nuestra tierra a través de las recetas de nuestras abuelas. Ellas son quienes más saben de amor, familia y cocina”, destacaron desde Indias.

El premio

No hay nada más gratificante que fortalecer el vínculo de las abuelas con los nietos. Ese es un premio en si mismo, pero además los mejores restaurantes de Mendoza se suman a festejar este vínculo de amor. Por eso, los ganadores tendrán la posibilidad de acceder a gift cards para compartir cenas o almuerzos en familia en: La Marchigianna, Francesco, La Melesca, El Ceibo, Flor del Desierto Bigaglia, Casa de Campo, Mar y Monte, La Tabola, Fuente Mayor y Casa Vigil.

Protagonismo de abuelas y el profesionalismo de técnicos en gastronomía Maria Teresa Barbera, “La nona” de Mendoza acompaña la campaña. La referente gastronómica con una basta trayectoria y una gran labor como abuela será la embajadora del concurso. Además, la curaduría del concurso estará en manos de Sibaritas, la escuela de gastronomía internacional, quienes realizarán la selección de los 50 mejores recetas que formarán parte del libro digital e impreso y quienes posteriormente participan del sorteo para alcanzar los premios mencionados.

Una acción con propósito

“Especialmente con Amor” no es solo un sorteo: es una invitación a construir recuerdos colectivos, a celebrar nuestras raíces y proyectar la gastronomía mendocina hacia el futuro.

Indias busca generar una red de historias auténticas, donde el amor y la tradición sean los verdaderos protagonistas