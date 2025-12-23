Un Malbec mendocino entre los mejores del mundo: Lamadrid hace historia en el TOP 100 de Wine Spectator

Lamadrid Reserva Malbec fue distinguido como el vino argentino mejor rankeado del TOP 100 Wines of 2025, consolidando a Luján de Cuyo como referencia global del vino.

La vitivinicultura mendocina vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el escenario internacional. Lamadrid Estate Wines celebra un logro histórico: Lamadrid Reserva Malbec fue incluido en el prestigioso ranking TOP 100 Wines of 2025 de la revista Wine Spectator, destacándose además como el vino argentino mejor posicionado de la list.

Este reconocimiento no solo refuerza el posicionamiento global de los vinos mendocinos, sino que también pone en valor el trabajo sostenido de Lamadrid Estate Wines y su equipo enológico, liderado por Angelina Yañez, enóloga de la bodega, con más de 18 años de trayectoria en la industria vitivinícola.

“Para mí es un orgullo enorme que el Lamadrid Reserva Malbec esté entre los mejores vinos del mundo. Este premio refleja el esfuerzo de todo el equipo y la identidad de Agrelo, un terruño único que nos inspira a buscar cada día mayor precisión y calidad”, destaca Yañez.

Un Malbec que expresa la esencia de Agrelo

Lamadrid Reserva Malbec nace de parcelas especialmente seleccionadas de viñedos propios en Agrelo, una de las zonas más emblemáticas de Luján de Cuyo, Mendoza. Sus suelos profundos de origen aluvional, la altura superior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y un clima equilibrado dan origen a vinos de gran carácter, elegancia y frescura, atributos distintivos del Malbec mendocino clásico.

Actualmente, Lamadrid Estate Wines cuenta con 102 hectáreas de viñedos en Agrelo y 10 hectáreas en Las Compuertas, donde también se ubica la bodega que da vida a toda su línea de vinos.

El estilo de la bodega se apoya en una fuerte filosofía Single Vineyard, priorizando el origen parcelario y buscando que cada etiqueta exprese con precisión, autenticidad y honestidad el carácter particular de cada lote y cada zona.

Un reconocimiento que impulsa la proyección internacional

La inclusión de Lamadrid Reserva Malbec en el TOP 100 de Wine Spectator posiciona a Lamadrid Estate Wines entre las bodegas argentinas con mayor proyección internacional, fortaleciendo su presencia en mercados clave y reafirmando su compromiso con la calidad, la identidad y el terroir mendocino.

Este logro se traduce, además, en un impacto positivo para la industria vitivinícola de Mendoza, que continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos y exportadores de la región.

Invitación a vivir la experiencia Lamadrid

Con motivo de este reconocimiento, Lamadrid Estate Wines acompaña esta gacetilla con una botella de Lamadrid Reserva Malbec, invitando a periodistas, referentes del sector e influencers a degustar el vino distinguido y compartir esta noticia con sus audiencias.

Asimismo, la bodega invita a conocer Los Bocheros, su restaurante ubicado en el corazón de Las Compuertas, donde la experiencia enogastronómica potencia la identidad de los vinos y pone en valor los productos provenientes de sus fincas en Las Compuertas y Agrelo.

Sobre Lamadrid Estate Wines

Lamadrid Estate Wines es una bodega familiar ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, dedicada a la elaboración de vinos premium que expresan el carácter de su terruño a través de una filosofía Single Vineyard. Bajo la dirección enológica de Angelina Yañez, la bodega continúa elevando los estándares de calidad y consolidando el prestigio internacional de los vinos mendocinos.