Tucci estrenó nuevo local y consolida su presencia en Palmares

En el marco de su crecimiento a nivel nacional, Tucci (la famosa firma de indumentaria femenina) reabrió sus puertas en Palmares Mall con un cambio de look. Invitadas especiales, influencers y prensa celebraron el desembarco de la nueva colección de la marca y el lanzamiento de la tienda. Hubo cóctel y un line up de la DJ Juli Corrales.

Tucci, la marca de ropa femenina con estilo moderno y actual, dueña de diseños innovadores y de alta calidad, estrenó su nuevo local en Palmares. Para su lanzamiento, propuso un cóctel exclusivo para agasajar a mujeres urbanas y clientes especiales.

La gran protagonista del sunset fue la nueva colección otoño-invierno de Tucci que ya está disponible en su nuevo local. De esta manera, los asistentes conocieron un adelanto de lo que será la próxima temporada en materia de moda. Jeans en sus más variados estilos, confeccionados con materiales de primer nivel y adaptados a todo tipo de siluetas, ropa de noche, prendas y accesorios para acompañar a cada mujer.

Una barra de tragos, especialidades gastronómicas y música al mando de la DJ Juli Corrales amenizaron la fiesta de Tucci en el mall de Godoy Cruz.

La tienda está ubicada en la planta baja del paseo comercial y ofrece un ambiente personalizado con un servicio y experiencia que busca conectar a las personas con el pulso de la moda citadina.

Cómo es la nueva colección otoño invierno ’25

Para esta temporada, Tucci fusiona sensualidad, elegancia y determinación, capturando la esencia de la mujer Tucci: audaz, sofisticada y segura de sí misma. La sastrería regresa con siluetas y cortes variados, que realzan la figura femenina con detalles diferenciados.

Los abrigos, de líneas elegantes y materiales de calidad, se convierten en ítems claves que combinan funcionalidad con un toque de sofisticación. Cada look es una declaración de estilo, con prendas y accesorios diseñados para acompañar a cada mujer Tucci.

Los estampados exclusivos de esta colección, se reinventan con una paleta donde se destacan, los nuevos tonos de la temporada: chocolate y cherry. El animal print, un ícono de la marca, se reinventa en estos tonos, conquistando tanto el día como la noche, en prendas de denim, tejidos y vestidos.

En Tucci Night, los brillos son protagonistas, elevando la propuesta nocturna tanto en sacos, prendas denim, faldas y accesorios, con cristales y piedras de alta calidad, mientras las prendas de satén combinadas con encaje y transparencias, invitan a destacarse en cada ocasión.

Los icónicos pantalones en denim de Tucci regresan esta temporada renovados, con detalles que no pasan desapercibidos. Desde acabados desgastados, hasta aplicaciones metálicas, cada diseño combina modernidad y tradición, estilizando la figura y garantizando un excelente calce y todo el confort. Desde los clásicos skinny hasta los relajados wide-leg, cada prenda representa el estilo auténtico y sofisticado de quien los lleva.

El calzado y los accesorios completan esta propuesta de estilo, con botas de caña alta y baja, stilettos y carteras de diseños exclusivos, que aportan comodidad y tendencia. Los accesorios en gamuza tales como botas de caña alta y cinturones, son un must have de esta temporada. Los cinturones y fajas de cuero con metales personalizados definen la silueta, complementando los looks a la perfección.

Las prendas de esta colección están pensadas para complementarse entre sí, ofreciendo prendas versátiles para toda ocasión, reflejando la esencia de la mujer Tucci: una mujer que no teme ser única, que se atreve a innovar y que, sin importar la estación, siempre se destaca por su confianza y su inconfundible estilo #MuyTucci.