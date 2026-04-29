La Dorigo Beauty: la historia del negocio inspirado en el legado de una reina de la Vendimia

Nacida en plena pandemia, La Dorigo Beauty es mucho más que una marca de estética: es un proyecto con identidad, historia y propósito.

Con la figura de Ángela Dorigo, Reina Nacional de la Vendimia 1938, como musa inspiradora, la firma rescata una visión de la belleza ligada al cuidado cotidiano, la salud y la dignidad.

«La Dorigo surge allá por 2020, como una necesidad personal de poder salir de la pandemia. Yo había empezado un negocio de uñas que no funcionó y, en ese contexto, comencé a hacer cosmética natural, recordando la esencia de mi abuela», cuenta su fundadora, Soledad Martín. Contadora y administradora de empresas, Soledad decidió «pegar el volantazo» en su vida profesional y esta elección no fue casual.

Y es que Ángela Dorigo no solo fue una figura emblemática en Mendoza, sino también una mujer que, según relata su nieta, «Fue siempre muy coqueta y le daba mucho valor a los productos de la tierra y a sus beneficios». De allí nace el ADN de la marca: una propuesta que combina estética y bienestar, alejada de lo superficial.

Soledad cuenta que siempre admiró a su abuela: «Fue madre de cinco hijas -una de ellas, mi mamá- y a pesar de todas las responsabilidades que eso implicaba, nunca dejó de cuidarse. Tengo muy presente la imagen de caminar con ella por la plaza de Chacras de Coria, siendo yo una niña, y ver como saludaba a la gente que la reconocía como reina. Recuerdo especialmente sus manos, siempre impecables cuando saludaba», rememora.

Belleza natural con identidad

La Dorigo se especializa en manicuría y pedicuría, su servicio estrella, complementado con tratamientos de spa, uñas en gel, nail art, diseño de cejas, lifting de pestañas y experiencias de relajación. Todo bajo un enfoque diferencial: el uso de cosmética natural, aceites esenciales y productos libres de agentes nocivos.

«Amamos la belleza natural. Creemos que unas manos y pies cuidados forman parte del autocuidado básico de una mujer. Nos hacen sentir seguras, femeninas y hermosas», afirma la emprendedora.

Este enfoque integral no solo busca resultados estéticos, sino también cuidar la salud de la piel en profundidad. «Nuestros productos son libres de parabenos, cruelty-free, y nuestros spas trabajan con flores, aceites y resinas naturales», agrega.

Un modelo de negocio eficiente y escalable

Detrás del crecimiento de la marca hay también una estrategia clara. Junto a su esposo, Javier Tolosa, quien se encarga del área financiera y de recursos humanos, Soledad desarrolló un modelo de negocio compacto y eficiente.

«Nos dimos cuenta de que menos es más. Somos expertos en manos y pies y, aunque también brindamos otros servicios, enfocamos toda la inversión y capacitación en nuestro punto fuerte. Eso es lo que hace que el negocio funcione», sostiene.

El formato estándar de sus locales -de entre 30 y 40 m²- permite optimizar costos y maximizar rentabilidad, especialmente en zonas comerciales de alto tránsito. «Es clave estar donde están nuestras clientas: cerca de gimnasios, colegios, centros médicos o peluquerías», explica.

Franquicias y crecimiento

Actualmente, La Dorigo cuenta con un equipo de 12 personas, 7 locales y una red de franquicias en expansión con el asesoramiento profesional de la consultora Suraci Franquicias.

El acompañamiento al franquiciado es uno de los pilares del modelo. «Acompañamos mucho, incluso a quienes no vienen del rubro. Capacitamos en los servicios, en gestión, en liderazgo y ventas. Además, ayudamos en la selección del equipo y seguimos formando de manera constante», detalla Soledad. La capacitación continua es clave para garantizar una experiencia diferencial: «No queremos que sea solo un servicio técnico, sino una experiencia de cuidado integral».

Proyección 2026: expansión y nuevas líneas

En un contexto de creciente interés por la cosmética natural, La Dorigo proyecta un fuerte crecimiento para este año. Entre sus próximos pasos, se destaca la incorporación de una nueva línea de cosmética natural llamada Dermalquimia -sin parabenos y sin ningún tipo de agente tóxico para la piel- y la posibilidad de distribuir productos como marcas de esmaltes dentro de su red.

«Estamos muy felices por este auge de lo natural, porque es nuestro pilar desde el primer día. Creemos que hay que volver a esa esencia, a esos saberes que realmente funcionan, pero integrándolos con la tecnología actual», afirma su propietaria.

Con múltiples consultas para nuevas franquicias, el objetivo es claro: expandirse dentro y fuera de Mendoza. «Nos proyectamos con mucho crecimiento. Queremos que La Dorigo esté presente en cada polo comercial importante, llevando esta idea de que cuidarse es un acto de amor propio y de dignidad», concluye Soledad Martín.

Los interesados en más información sobre franquicias de La Dorigo pueden comunicarse vía WhatsApp al 2613901935 o ingresar en www.suraci.com.ar