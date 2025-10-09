Trapiche Iscay Syrah Viognier 2022 reconocido por James Sucklingentre los 100 mejores vinos argentinos de 2025

Se trata de uno de los vinos más importantes del país. Cada cosecha de Iscay es el resultado de años de

conocimiento y pasión por el vino.

Trapiche, bodega líder en la elaboración y exportación de vinos en Argentina, celebra un nuevo hito internacional con el reconocimiento otorgado por el crítico James Suckling. Trapiche Iscay Syrah Viognier 2022 fue incluido entre los 100 mejores vinos argentinos de 2025, reafirmando su lugar como referente de calidad, innovación y expresión del terruño mendocino.

El ranking Top 100 Wines Argentina 2025, publicado por JamesSuckling.com, surge de la degustación de más de 1.800 etiquetas evaluadas en catas a ciegas realizadas en Mendoza y otros polos vitivinícolas del país. Solo los vinos que superaron los 95 puntos fueron seleccionados por el equipo del reconocido crítico internacional. Trapiche Iscay Syrah Viognier 2022 se distingue por su equilibrio, profundidad y carácter, fruto de la combinación precisa de Syrah de Gualtallary y Viognier de Los Árboles, con una crianza de 18 meses en roble francés y un potencial de guarda de hasta 12 años.

“La consistencia y precisión de Trapiche Iscay Syrah Viognier 2022 lo posicionan en la vanguardia de los vinos argentinos, con una expresión única del terroir y una integración perfecta de fruta y textura”, destacó James Suckling, CEO y editor de JamesSuckling.com, quien subrayó además su “impresionante balance y profundidad aromática”.

Cada cosecha de Iscay es el resultado de años de conocimiento y pasión por el vino. Este reconocimiento refleja el trabajo de todo el equipo y nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la vitivinicultura argentina.

La línea Iscay, cuyo nombre proviene del término quechua que significa dos, simboliza la fusión de variedades y saberes que caracteriza a estos blends singulares. En ediciones anteriores, Iscay Syrah Viognier ya había recibido destacados puntajes, como los 97 puntos en la cosecha 2015, consolidándose como uno de los vinos más admirados por la crítica especializada.

Con presencia en más de 50 mercados internacionales y ventas anuales superiores a U$S 40 millones, Bodega Trapiche continúa proyectando la calidad y diversidad del vino argentino al mundo.

Sobre James Suckling

Ex editor de Wine Spectator y actual CEO de JamesSuckling.com, James Suckling es uno de los críticos de vino más influyentes del mundo.

Con más de 30 años de trayectoria, sus evaluaciones y rankings son referencia para consumidores, coleccionistas y profesionales del sector a nivel global.

Acerca de Bodegas Trapiche

Trapiche, ubicada en Maipú – Mendoza, es la bodega líder en la elaboración y exportación de vinos, llegando a más de 80 países. A través de su trayectoria, ha comprendido como nadie la fortaleza de la viticultura en el país, especializándose en obtener lo mejor en cada terroir, creando vinos únicos. Esta diversidad tiene su origen en más de 1.200 has de viñedos propios y trabaja con casi 300 productores independientes cautivos que brindan sus mejores exponentes. En su amplio y diverso portfolio, Trapiche trabaja para ofrecer la mejor propuesta en cada ocasión de consumo. Para Trapiche la calidad, la innovación y la diversidad han sido siempre los pilares que marcaron el camino a seguir. Para más información, visite www.trapiche.com.ar