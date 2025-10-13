Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites recibe dos MICHELIN Key

En la ceremonia global celebrada el 8 de octubre de 2025 en París, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites fue distinguido con dos Llaves MICHELIN, convirtiéndose en uno de los pocos hoteles de Argentina reconocidos por la prestigiosa Guía MICHELIN Hotels.

Este doble galardón posiciona al hotel boutique de siete suites, ubicado en Chacras de Coria (Mendoza), dentro del mapa de la hospitalidad de excelencia mundial, destacando su propuesta única que fusiona vino, wellness, arte y gastronomía bajo la visión de Susana Balbo, primera enóloga de Argentina, y su hija Ana Lovaglio Balbo.

“Este reconocimiento llegó sin esperarlo, sin buscarlo. Para mí, ese es el camino: trabajar con convicción, por la excelencia misma, y dejar que las cosas lleguen solas.

Me emociona pensar en todo lo que hicimos junto a mi mamá. Ella me enseñó a no tenerle miedo a los desafíos, a trabajar por lo que uno sueña y a creer que Mendoza tiene todo el potencial del mundo.

En cada paso buscamos elevar lo local a los estándares más altos del mundo, pero sin perder nuestra esencia: el toque humano, el alma mendocina que hace que cada huésped se sienta como en la casa de un amigo local.” — Ana Lovaglio Balbo

Qué significan las dos Llaves MICHELIN

Las Llaves MICHELIN, lanzadas oficialmente en 2025, son el nuevo reconocimiento creado por la Guía MICHELIN Hotels para distinguir a los alojamientos más sobresalientes del mundo. Inspiradas en el mismo espíritu de las Estrellas MICHELIN, las Llaves destacan hoteles que ofrecen experiencias excepcionales, evaluadas bajo cinco criterios universales: arquitectura y diseño, calidad del servicio, personalidad y carácter, relación valor-precio y contribución al entorno local.

Recibir dos Llaves MICHELIN significa ofrecer una experiencia excepcional, donde cada detalle —desde el diseño y la calidez del servicio hasta la coherencia de la propuesta— crea una estadía verdaderamente memorable. Este nivel distingue a los hoteles que se convierten en destinos en sí mismos, por la fuerza de su identidad, autenticidad y excelencia.

Un reconocimiento al alma mendocina

Este reconocimiento se suma a otros hitos recientes: el restaurante La VidA, dentro del hotel, fue recomendado por la Guía MICHELIN en 2024 y nuevamente en 2025, consolidando su prestigio gastronómico.

Tanto el hotel como el restaurante forman parte de Relais & Châteaux, asociación que reúne a los establecimientos más exclusivos del mundo, reconocidos por su autenticidad, excelencia y fuerte identidad local.

Con esta distinción, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de lujo responsable que celebran la cultura mendocina y la tradición vitivinícola argentina.