Sabores & Placeres, una noche de fuego y picantes en Chapas de Coria

El próximo viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, Chapas de Coria (Mitre 1377, Chacras de Coria, Luján de Cuyo – Mendoza) será el escenario de “Sabores & Placeres por Mujeres Picantes”, una experiencia gastronómica única que combina productos gourmet y gastronomía picante en un entorno sofisticado.
Valor por persona: $36.000 | Cupo limitado: 25 asistentes.
Una propuesta gastronómica en tres pasos
1° Paso: Degustación Gourmet
Una selección exclusiva de sabores intensos y creativos:
- Chocolates picantes en tres niveles:
- Chocolate blanco con pimienta rosa
- Chocolate con leche y masala
- Chocolate 80% cacao con jalapeño
- Chocolate blanco con pimienta rosa
- Miel picante en queso brie
- Mermelada de rocotos en queso tambero
- Nachos con salsa blend de ajíes ahumada
- Fajita con salsa habanero extra picante
- Focaccia en aceite de oliva con rocoto y naranja
- Carolina Reaper: el ají más picante del mundo
- Shot de queso y masala
Acompañado por una copa de vino.
2° Paso: Tapeo Principal
- Dúo de empanadas con salsa llajua picante
- Carne a la olla picosa
Acompañado por una copa de vino.
Disponibles opciones vegetarianas o sin TACC (consultar previamente).
3° Paso: Postre
- Frutas a la plancha con especias
Protagonistas de la experiencia
- Chechu Flores con los picantes de Kyros Ajíes
- Vinos de Bodega Viña Las Perdices
- Sommelier Gimena E. Coronel
- Gastronomía de Chapas de Coria
- Organización a cargo de Bendito Respiro
Reservas: +54 9 2616 23-8044
Una experiencia innovadora, diseñada para quienes buscan disfrutar de la intensidad, la elegancia y el placer de los sabores más audaces, acompañados por vinos de excelencia en un ambiente exclusivo.