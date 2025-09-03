 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Sabores & Placeres, una noche de fuego y picantes en Chapas de Coria

Por MASSNEGOCIOS el 3 septiembre, 2025

El próximo viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, Chapas de Coria (Mitre 1377, Chacras de Coria, Luján de Cuyo – Mendoza) será el escenario de “Sabores & Placeres por Mujeres Picantes”, una experiencia gastronómica única que combina productos gourmet y gastronomía picante en un entorno sofisticado.

Valor por persona: $36.000 | Cupo limitado: 25 asistentes.

Una propuesta gastronómica en tres pasos

1° Paso: Degustación Gourmet
 Una selección exclusiva de sabores intensos y creativos:

  • Chocolates picantes en tres niveles:
    • Chocolate blanco con pimienta rosa
    • Chocolate con leche y masala
    • Chocolate 80% cacao con jalapeño
  • Miel picante en queso brie
  • Mermelada de rocotos en queso tambero
  • Nachos con salsa blend de ajíes ahumada
  • Fajita con salsa habanero extra picante
  • Focaccia en aceite de oliva con rocoto y naranja
  • Carolina Reaper: el ají más picante del mundo
  • Shot de queso y masala
     Acompañado por una copa de vino.

2° Paso: Tapeo Principal

  • Dúo de empanadas con salsa llajua picante
  • Carne a la olla picosa
    Acompañado por una copa de vino.
     Disponibles opciones vegetarianas o sin TACC (consultar previamente).

3° Paso: Postre

  • Frutas a la plancha con especias

Protagonistas de la experiencia

  • Chechu Flores con los picantes de Kyros Ajíes
  • Vinos de Bodega Viña Las Perdices
  • Sommelier Gimena E. Coronel
  • Gastronomía de Chapas de Coria
  • Organización a cargo de Bendito Respiro

Reservas: +54 9 2616 23-8044

Una experiencia innovadora, diseñada para quienes buscan disfrutar de la intensidad, la elegancia y el placer de los sabores más audaces, acompañados por vinos de excelencia en un ambiente exclusivo.

