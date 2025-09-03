Sabores & Placeres, una noche de fuego y picantes en Chapas de Coria

El próximo viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, Chapas de Coria (Mitre 1377, Chacras de Coria, Luján de Cuyo – Mendoza) será el escenario de “Sabores & Placeres por Mujeres Picantes”, una experiencia gastronómica única que combina productos gourmet y gastronomía picante en un entorno sofisticado.

Valor por persona: $36.000 | Cupo limitado: 25 asistentes.

Una propuesta gastronómica en tres pasos

1° Paso: Degustación Gourmet

Una selección exclusiva de sabores intensos y creativos:

Chocolates picantes en tres niveles :

Chocolate blanco con pimienta rosa

Chocolate con leche y masala

Chocolate 80% cacao con jalapeño



: Miel picante en queso brie



Mermelada de rocotos en queso tambero



Nachos con salsa blend de ajíes ahumada



Fajita con salsa habanero extra picante



Focaccia en aceite de oliva con rocoto y naranja



Carolina Reaper : el ají más picante del mundo



: el ají más picante del mundo Shot de queso y masala

Acompañado por una copa de vino.



2° Paso: Tapeo Principal

Dúo de empanadas con salsa llajua picante



Carne a la olla picosa

Acompañado por una copa de vino.

Disponibles opciones vegetarianas o sin TACC (consultar previamente).



3° Paso: Postre

Frutas a la plancha con especias



Protagonistas de la experiencia

Chechu Flores con los picantes de Kyros Ajíes



Vinos de Bodega Viña Las Perdices



Sommelier Gimena E. Coronel



Gastronomía de Chapas de Coria



Organización a cargo de Bendito Respiro

Reservas: +54 9 2616 23-8044

Una experiencia innovadora, diseñada para quienes buscan disfrutar de la intensidad, la elegancia y el placer de los sabores más audaces, acompañados por vinos de excelencia en un ambiente exclusivo.