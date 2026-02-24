Quimera Bistro presenta a su nueva chef ejecutiva y lanza menú de verano con identidad mendocina

Quimera Bistro, el restaurante de la prestigiosa bodega Achaval Ferrer, anuncia el inicio de una nueva etapa gastronómica con la incorporación de Julieta Argento como nueva Chef Ejecutiva y la presentación de su nuevo menú de verano, una propuesta que profundiza la identidad del terroir mendocino y la conexión con los ciclos naturales.

Esta nueva etapa se apoya en pilares fundamentales: cultivos de la huerta propia, vínculos directos con pequeños productores regionales, una mirada estacional de la cocina y un diálogo constante entre el plato y los vinos de Achaval Ferrer. Cada creación busca expresar el paisaje, el respeto por la materia prima y la excelencia que caracteriza a la bodega.

Una cocina sensible, estacional y con raíz local

La propuesta gastronómica de Julieta Argento se define por lo que ella denomina “cocina sensible”: una combinación de vocación, memoria familiar, respeto por la tierra e investigación profunda del origen de recetas y tradiciones locales, reinterpretadas con técnicas contemporáneas. “Cocinar no es solo un oficio, es una forma de expresar cuidado, creatividad y dedicación”, afirma la chef.

Julieta Argento, chef.

El nuevo menú de estación acompaña la selección de vinos de la bodega y pone en valor productos locales, técnicas de vanguardia y una experiencia gastronómica auténtica, pensada para quienes buscan alta cocina con identidad y coherencia territorial.

Trayectoria y formación de la nueva chef ejecutiva

Julieta Argento cuenta con una sólida trayectoria en cocinas de prestigio. Se desempeñó como Chef Ejecutiva en Savia Cocina (Pedriel, Mendoza), fue asesora gastronómica de proyectos en Patagonia y participó en el desarrollo de diversos menús regionales. En Don Julio, uno de los restaurantes más reconocidos del país, ocupó el rol de Jefa de Cocina en 2022, y anteriormente formó parte del equipo de El Preferido de Palermo.

Además, realizó temporadas invernales en cocinas de resorts de alta gama del sur argentino y chileno, experiencias que marcaron su identidad profesional, reforzando el trabajo en equipo, la conexión con la naturaleza y la interpretación de las estaciones. Su formación incluye especialización en Ott College y masterclasses con referentes internacionales como Paco Torreblanca y Carles Mampel, consolidando un enfoque basado en el detalle, la precisión y la estética.

Una experiencia gastronómica alineada con el vino y el paisaje

La incorporación de Julieta Argento reafirma el compromiso de Quimera Bistro con una gastronomía de excelencia, en sintonía con la filosofía de Achaval Ferrer. El nuevo menú de verano ya se encuentra vigente e invita a vivir una experiencia donde el vino, la tierra y la cocina dialogan en perfecta armonía.

Información útil de Quimera Bistro

– Ubicación: Cochabamba esq. Ruta 7, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

– Horarios: Lunes a lunes, de 12 a 15 hs

– Teléfono: +54 261 4192168