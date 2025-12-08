Pulpa, el festival que busca poner en valor al durazno mendocino como ícono cultural

Se realizó la Avant Premiere de Pulpa, el nuevo proyecto creado por Bodega Lagarde y Vanwa Agencia, que busca poner en valor al durazno mendocino como ícono cultural, productivo y gastronómico. La jornada confirmó algo evidente: Mendoza necesitaba un festival dedicado a esta gran fruta.
Pulpa nació para darle visibilidad a un cultivo profundamente arraigado en la identidad y economía regional. El encuentro reunió a productores, emprendedores, cocineros e invitados en una experiencia que combinó aprendizaje, territorio, sabores y creatividad. Y además ya tiene fecha para el 2026.
Una experiencia que unió aprendizaje, sabor y cultura
El evento contó con la esperada masterclass de Juliana López May, quien compartió preparaciones de temporada, entre ellas un postre fresco con ricota y menta, y una receta con vino que evocó veranos familiares.
El público disfrutó productos artesanales, conservas, bebidas y elaboraciones que mostraron la versatilidad del durazno.
En el plano gastronómico participaron:
- Osadía de Crear, Auténtico, Animal Organic, Riccitelli Wines y Zonda Cocina de Paisaje, con creaciones que incluyeron Gazpacho de durazno, Croquetas de conejo con chutney de duraznos, y otras preparaciones inspiradas en el fruto.
- La destacada mesa de panes, quesos y mermeladas integrada por Bröd y Quesos La Suerte, fue un paso para no saltarse durante el evento.
- La propuesta dulce estuvo acompañada por helados de Innamorato, con sabores creados especialmente para la jornada. Postres de Juliana López May y Zonda cocina de paisaje.
- La coctelería estuvo diseñada por Zonda cocina de paisaje, con tragos elaborados a base de vinos de Bodega Lagarde y pulpa de duraznos Zummun.
Un mensaje de los creadores: identidad, trabajo y futuro
Durante la apertura, Sofía Pescarmona de Bodega Lagarde y Mica Ponce de Vanwa Agencia, compartieron unas palabras que sintetizaron el espíritu detrás de Pulpa:
«Nos gustaría posicionar al durazno como emblema también, reforzar su valor identitario y poner en agenda un producto tradicional de Mendoza, fomentar su consumo, su orgullo local y su proyección nacional.» Sofia Pescarmona – Directora Bodega Lagarde.
«Pulpa no solo será un festival, también será un espacio educativo, un espacio para preservar y promocionar nuestra cultura frutícola y conservera. Deseamos que realmente este proyecto trascienda nuestras empresas y que los mendocinos puedan ser embajadores de esta fruta» Mica Ponce – Cofundadora Vanwa Agencia.
Acompañamiento institucional y empresarial
Pulpa contó con el apoyo de instituciones, marcas y organizaciones que acompañan el desarrollo productivo y cultural de Mendoza:
FEPEDI – INTA – Gobierno de Mendoza – Destino Luján – ProMendoza – Canale – Zummun – Sandra Marzzan – Crisa Telas – Colbo – Panella – Vivero Lunta – RCristal – Wanku.
Su participación fue clave para impulsar esta primera edición y darle proyección al festival que vendrá.
Un festival que llega para quedarse
La Avant Premiere dejó la vara alta y anticipa un festival con fecha el día sábado 28 de noviembre del 2026, que profundizará sus ejes principales: educación, producción, gastronomía y creatividad. La respuesta del público y del sector productivo confirma que Pulpa será un nuevo hito del calendario cultural y agroalimentario de la provincia.