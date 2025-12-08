Pulpa, el festival que busca poner en valor al durazno mendocino como ícono cultural

Se realizó la Avant Premiere de Pulpa, el nuevo proyecto creado por Bodega Lagarde y Vanwa Agencia, que busca poner en valor al durazno mendocino como ícono cultural, productivo y gastronómico. La jornada confirmó algo evidente: Mendoza necesitaba un festival dedicado a esta gran fruta.

Pulpa nació para darle visibilidad a un cultivo profundamente arraigado en la identidad y economía regional. El encuentro reunió a productores, emprendedores, cocineros e invitados en una experiencia que combinó aprendizaje, territorio, sabores y creatividad. Y además ya tiene fecha para el 2026.

Una experiencia que unió aprendizaje, sabor y cultura

El evento contó con la esperada masterclass de Juliana López May, quien compartió preparaciones de temporada, entre ellas un postre fresco con ricota y menta, y una receta con vino que evocó veranos familiares.

El público disfrutó productos artesanales, conservas, bebidas y elaboraciones que mostraron la versatilidad del durazno.

En el plano gastronómico participaron:

Osadía de Crear, Auténtico, Animal Organic, Riccitelli Wines y Zonda Cocina de Paisaje, con creaciones que incluyeron Gazpacho de durazno, Croquetas de conejo con chutney de duraznos, y otras preparaciones inspiradas en el fruto.



La destacada mesa de panes, quesos y mermeladas integrada por Bröd y Quesos La Suerte, fue un paso para no saltarse durante el evento.



La propuesta dulce estuvo acompañada por helados de Innamorato, con sabores creados especialmente para la jornada. Postres de Juliana López May y Zonda cocina de paisaje.



La coctelería estuvo diseñada por Zonda cocina de paisaje, con tragos elaborados a base de vinos de Bodega Lagarde y pulpa de duraznos Zummun.



Un mensaje de los creadores: identidad, trabajo y futuro

Durante la apertura, Sofía Pescarmona de Bodega Lagarde y Mica Ponce de Vanwa Agencia, compartieron unas palabras que sintetizaron el espíritu detrás de Pulpa:

«Nos gustaría posicionar al durazno como emblema también, reforzar su valor identitario y poner en agenda un producto tradicional de Mendoza, fomentar su consumo, su orgullo local y su proyección nacional.» Sofia Pescarmona – Directora Bodega Lagarde.

«Pulpa no solo será un festival, también será un espacio educativo, un espacio para preservar y promocionar nuestra cultura frutícola y conservera. Deseamos que realmente este proyecto trascienda nuestras empresas y que los mendocinos puedan ser embajadores de esta fruta» Mica Ponce – Cofundadora Vanwa Agencia.

Acompañamiento institucional y empresarial

Pulpa contó con el apoyo de instituciones, marcas y organizaciones que acompañan el desarrollo productivo y cultural de Mendoza:

FEPEDI – INTA – Gobierno de Mendoza – Destino Luján – ProMendoza – Canale – Zummun – Sandra Marzzan – Crisa Telas – Colbo – Panella – Vivero Lunta – RCristal – Wanku.

Su participación fue clave para impulsar esta primera edición y darle proyección al festival que vendrá.

Un festival que llega para quedarse

La Avant Premiere dejó la vara alta y anticipa un festival con fecha el día sábado 28 de noviembre del 2026, que profundizará sus ejes principales: educación, producción, gastronomía y creatividad. La respuesta del público y del sector productivo confirma que Pulpa será un nuevo hito del calendario cultural y agroalimentario de la provincia.