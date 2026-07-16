Arcos Dorados supera ampliamente sus compromisos ambientales y marca un hito en sostenibilidad para la región

Desde 2022, la compañía expandió significativamente su operación en América Latina y el Caribe con más restaurantes, más colaboradores y una cadena de valor cada vez más amplia. Y aun así, logró reducir su huella de carbono por encima de los objetivos comprometidos.

Arcos Dorados, la empresa operadora de la marca McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, anunció que cumplió con los compromisos ambientales asumidos en el marco de su Sustainability-Linked Bond, un bono financiero cuya tasa de interés está atada al cumplimiento de objetivos concretos de reducción de emisiones.

Desde la emisión del bono, la compañía continuó creciendo en toda la región, con la apertura de más de 300 nuevos restaurantes y un fuerte crecimiento en ventas. En paralelo, logró reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 26,5% en sus operaciones directas —casi el doble de la meta originalmente comprometida del 15%— y un 16,1% en su cadena de valor, superando también el objetivo previsto del 10%. Estos resultados corresponden al cierre del período de cumplimiento establecido para el 31 de diciembre de 2025, tomando como base de medición el año 2021.

Estos resultados reflejan cómo la compañía logró seguir expandiendo su operación mientras avanzaba hacia una gestión cada vez más eficiente y responsable, apoyada en innovación, eficiencia operativa y trabajo conjunto con proveedores y aliados estratégicos.

“Este resultado es el reflejo de un trabajo consistente y de largo plazo, que integra nuestra estrategia de negocio con objetivos ambientales claros y medibles”, afirmó Gabriel Serber, VP de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados. “Nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso de nuestros proveedores y aliados estratégicos, que trabajaron junto a nosotros de manera integrada para avanzar en toda nuestra cadena de valor. Asumimos metas públicas, con seguimiento independiente, y hoy podemos decir que las cumplimos, generando algo que siempre buscamos: que sea bueno para el negocio, bueno para el planeta y bueno para la sociedad”.

Entre las principales iniciativas que contribuyeron a este resultado se destacan la incorporación de soluciones más eficientes en los restaurantes, el uso de tecnologías que permiten optimizar el consumo de energía y recursos, y el fortalecimiento del trabajo con proveedores para avanzar en la reducción de emisiones a lo largo de toda la cadena.

Con este hito, Arcos Dorados reafirma su posición como referente en sostenibilidad corporativa en América Latina, demostrando que el crecimiento y la responsabilidad ambiental no son objetivos contrapuestos, sino parte de una misma estrategia.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com