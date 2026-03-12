Potrerillos impulsa su perfil gastronómico y turístico en Mendoza con “Potre al Plato”

Quince restaurantes y espacios gastronómicos buscan posicionar a Potrerillos como nuevo polo de turismo y gastronomía de montaña en Mendoza.

Potrerillos, uno de los destinos turísticos más visitados de Mendoza, avanza en la consolidación de un polo gastronómico de montaña con la participación de 15 establecimientos locales que trabajan de manera conjunta para potenciar la identidad culinaria de la zona y fortalecer la oferta turística del destino.

Como parte de esta iniciativa se lanza “Potre al Plato”, una propuesta gastronómica que en su primera edición tendrá como protagonista al chivo, uno de los productos más representativos de la cocina regional mendocina.

La iniciativa busca posicionar a Potrerillos no solo como un lugar para el turismo de naturaleza y aventura, sino también como destino gastronómico dentro del mapa turístico de Mendoza.

Potrerillos: turismo de montaña a 66 km de la ciudad de Mendoza

Ubicado a 66 kilómetros de la capital mendocina, Potrerillos se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de turismo de montaña en la provincia.

El Dique Potrerillos, rodeado por el paisaje imponente de la Cordillera de los Andes, atrae durante todo el año a visitantes que buscan combinar naturaleza, deportes al aire libre y experiencias gastronómicas.

En este contexto, la gastronomía comienza a ocupar un rol cada vez más relevante dentro del desarrollo turístico de la región.

Gastronomía de montaña con productos regionales

Los establecimientos participantes ofrecen una propuesta gastronómica diversa, que combina cocina tradicional argentina, recetas regionales y propuestas contemporáneas.

La oferta incluye carnes a las brasas, platos de montaña, cocina de autor, opciones vegetarianas y productos artesanales, acompañados por una destacada selección de vinos mendocinos, destilados locales y cervezas artesanales.

Esta diversidad culinaria refleja el crecimiento del sector gastronómico en Potrerillos, donde cada restaurante y espacio turístico busca integrar paisaje, identidad local y hospitalidad.

“Potre al Plato”: el chivo como protagonista de la primera edición

El lanzamiento de “Potre al Plato” marca el inicio de una agenda gastronómica que busca poner en valor los productos regionales.

En esta primera edición, el ingrediente central será el chivo, un clásico de la cocina de montaña mendocina. Los restaurantes participantes presentarán distintas interpretaciones del plato, combinando tradición culinaria con propuestas innovadoras.

El objetivo es promover la gastronomía local como un nuevo atractivo turístico para quienes visitan Potrerillos.

El “pan del camino”, un clásico del corredor de la Ruta 7

Entre los sabores tradicionales de la zona se destaca también el llamado “pan del camino”, una preparación artesanal que se ha convertido en un símbolo del corredor trasandino.

Este pan se elabora diariamente con ingredientes simples y técnicas tradicionales, y acompaña a quienes recorren la Ruta Nacional 7, una de las principales vías de conexión entre Mendoza y Chile.

Para muchos viajeros, se trata de una parada obligada antes de continuar el recorrido hacia la cordillera.

Naturaleza, descanso y experiencias turísticas

Además de su creciente propuesta gastronómica, Potrerillos ofrece un entorno natural privilegiado para el descanso y el turismo de aventura.

El paisaje de montaña, los bosques y el lago generan un escenario ideal para actividades como trekking, kayak, windsurf y ciclismo de montaña, además de experiencias de relax y contemplación del paisaje andino.

La localidad cuenta con una amplia oferta de alojamientos, que incluye cabañas, hosterías, lodges y propuestas boutique.

Potrerillos busca consolidarse como destino gastronómico de Mendoza

Gracias a su cercanía con la ciudad de Mendoza y su acceso por ruta pavimentada, Potrerillos se posiciona como una escapada cada vez más elegida por turistas nacionales e internacionales.

La articulación entre restaurantes, emprendimientos turísticos y la comunidad local apunta a consolidar el destino como nuevo polo gastronómico y turístico de montaña en Mendoza.

El impulso conjunto de los 15 establecimientos participantes representa un paso clave para fortalecer la identidad regional y proyectar a Potrerillos como un lugar donde naturaleza, turismo y gastronomía se combinan en una experiencia integral.