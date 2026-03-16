Nueva función de «El Señor de los Anillos Sinfónico» a cargo de la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, presenta el concierto «El Señor de los Anillos Sinfónico», un espectáculo dedicado a la música de la emblemática trilogía cinematográfica basada en la obra de J. R. R. Tolkien. Tras agotar varias funciones, el espectáculo regresa el sábado 21 de marzo, a las 21 h, en el Teatro Independencia, con entradas disponibles a través de Entradaweb.com.ar, en una propuesta que invita al público a sumergirse nuevamente en la épica sonora de la Tierra Media.

El programa propone un recorrido musical por algunos de los momentos más memorables de las películas dirigidas por Peter Jackson, a través de la banda sonora compuesta por Howard Shore, considerada una de las más celebradas del cine contemporáneo.

Mediante una selección de suites sinfónicas de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers y The Lord of the Rings: The Return of the King, el concierto invita al público a revivir la épica historia de la Tierra Media mediante una de las bandas sonoras más reconocidas del cine.

Acerca de la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.

En los últimos años, la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.

Bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, acercando la música orquestal a públicos de todas las edades a través de conciertos innovadores y de gran impacto artístico.