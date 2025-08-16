MTV HITZ la banda tributo millennials trae todos los hits de los 90 y 2000

Después de arrasar en múltiples ciudades de Argentina y países limítrofes, MTV HITZ -la banda tributo millennial más potente del momento- desembarca en Mendoza con su gira internacional «The X Treme Loud! Tour». Un espectáculo en vivo que revive los mejores hits del nu-metal, el pop punk, el teen pop y el rock alternativo de los 90 y 2000.

La cita será el sábado 13 de septiembre, desde las 21 hs, en 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo). La noche comenzará con el show de apertura de la artista local Lari Barreiro, seguido por la presentación principal de MTV HITZ, y finalmente toda la fiesta a cargo del DJ Santy Lima y su selecta de hits 90s/2000s. El evento es exclusivo para mayores de 18 años y las entradas están disponibles en Passline.com.

¿Quiénes son MTV HITZ?

Formado en Reconquista, Santa Fe, MTV HITZ nació en 2019 y rápidamente se expandió por todo el país gracias a su propuesta potente, nostálgica y festiva. Con millones de vistas y seguidores en redes sociales, y una base de fans en constante crecimiento, se ha convertido en una de las bandas tributo más convocantes de la escena nacional.

La formación actual está integrada por Martín Romero (voz principal), Mateo Zanel (guitarra), Tomás Benítez (bajo y coros) y Nicolás Menéndez (batería). Juntos logran un sonido enérgico y fiel, que emociona tanto a fans del rock como del pop de aquellas décadas doradas.

El grupo propone un show que combina rock en vivo, fiesta, actitud y nostalgia en partes iguales.

Un espectáculo único que emociona, conecta, revive y celebra la música que marcó para siempre la adolescencia de toda una generación. Es patrimonio millennial convertido en experiencia.