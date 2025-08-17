Moor Barrio obtiene doble oro en Francia y consolida su lugar entre los vinos más exclusivos de Argentina

La pequeña bodega bonsai, con nuevo isologo que la identifica, fue distinguida con doble Medalla de Oro en el prestigioso certamen internacional Challenge que organiza la revista francesa Gilbert & Gaillard. Este es un concurso internacional dedicado a la cata y promoción de vinos, licores, sidras y aceites de oliva. El grupo fue fundado por Philippe Gaillard y François Gilbert en 1989, y hoy cuenta con oficinas en Hong Kong, Francia, España, Italia, Sudáfrica y Argentina.

La bodega Moor Barrio, un proyecto de escala y espíritu artesanal, ha sido galardonada con doble Medalla de Oro en el reconocido Gilbert & Gaillard International Challenge 2025, certamen organizado por la prestigiosa revista francesa que distingue a los vinos más destacados del mundo.

Moor Barrio es una bodega bonsái, la más pequeña y exclusiva de Argentina: elabora apenas 1000 botellas al año, todas nacidas de una filosofía de precisión, sensibilidad, respeto por el terroir.

Su vino premiado fue el Initium Gran Malbec 2018, con sus uvas provenientes de Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco fue reconocido por los jueces que dieron sus notas de cata: “Rojo granate de gran intensidad. En nariz aparecen notas de rosa mosqueta y fruta roja madura. En segundo plano se perciben toques cítricos y florales sutiles. En boca sus taninos son frescos, dando una estructura bien equilibrada y tensión atrapante por su expresión elegante, profundidad aromática y singularidad, atributos que reflejan tanto el carácter del lugar como la visión creativa de sus fundadores, Cristian Moor y Teresita Barrio.

“Este reconocimiento internacional confirma que un proyecto pequeño, hecho con alma y sensibilidad y detalle, se distingue por su calidad”, señalan los creadores. “Cada botella es el resultado de un trabajo casi artesanal, como un orfebre crea su obra”.

Gilbert & Gaillard, una de las publicaciones especializadas más influyentes de Europa, organiza anualmente este concurso donde participan vinos de más de 25 países. Sus resultados son referencia obligada para importadores, sommeliers y prensa especializada a nivel mundial y se publica en 9 idiomas.

Este doble reconocimiento pone en valor el trabajo silencioso y obsesivo detrás de cada etiqueta de Moor Barrio, consolidando su lugar como una de las propuestas más singulares y exclusivas del país.

