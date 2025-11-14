Mendoza lanza “Manso Alojamiento”: la nueva promoción turística para verano con opciones desde $45.000

En vísperas de la temporada estival, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) presentó Manso Alojamiento, una nueva acción promocional que complementa el éxito de Manso Menú y Mansa Bodega, ambas vigentes en todo el territorio provincial. Esta iniciativa busca fortalecer la oferta turística y posicionar a Mendoza como uno de los destinos más accesibles y atractivos del país.

La propuesta de Manso Alojamiento incluye una noche en habitación doble con desayuno, con un valor máximo de $100.000 y opciones que parten desde los $45.000. En esta primera etapa, más de 80 alojamientos —entre hoteles, cabañas, domos y aparts— de todas las regiones mendocinas ya forman parte de la campaña.

Las propuestas completas pueden consultarse en el sitio oficial: mendoza.tur.ar/manso-alojamiento.

Una estrategia pionera a nivel nacional

Las iniciativas Manso Alojamiento, Manso Menú y Mansa Bodega son de las primeras acciones que una provincia argentina lanza de forma anticipada para el verano. Forman parte de la campaña viral “Mendoza, manso destino”, galardonada recientemente con el Premio FED a la Mejor Campaña Publicitaria de Turismo de Argentina. Este reconocimiento consolida a Mendoza como referente nacional en creatividad, innovación y promoción turística.

Promociones que impulsan el turismo accesible

Manso Menú y Mansa Bodega, vigentes hasta el 15 de febrero, continúan ofreciendo experiencias gastronómicas y enoturísticas a precios accesibles. Ambas iniciativas han potenciado el movimiento turístico de temporada y reforzado el vínculo entre la provincia y sus visitantes.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó:

“Manso Menú, Mansa Bodega y ahora Manso Alojamiento forman parte de una estrategia integral que busca que mendocinos y turistas nacionales e internacionales disfruten más y mejor de nuestra provincia, con opciones claras, accesibles y de calidad.”

Asimismo, Testa subrayó que estas propuestas resultan del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con el objetivo de dinamizar la actividad turística y atraer a diversos perfiles de viajeros.

Por su parte, Edmundo Day, vicepresidente de Hotelería de AEHGA, expresó:

“Esta campaña ha ayudado mucho a ordenar las acciones promocionales y, sobre todo, a fomentar la cooperación público–privada para trabajar en equipo.”

Además, señaló que Manso Alojamiento busca generar atractivo especialmente para establecimientos de 1 a 3 estrellas, cabañas, hosterías y alojamientos alternativos en toda la provincia.

Manso Menú

Inició el 15 de agosto y, tras su éxito, se extendió hasta el 15 de febrero .

y, tras su éxito, se extendió hasta el . Ofrece almuerzos y cenas por un máximo de $35.000 (actualización vigente desde el 14 de noviembre).

(actualización vigente desde el 14 de noviembre). Aun así, existen opciones con valores muy inferiores.

Más información: mendoza.tur.ar/manso-menu.

Mansa Bodega

Lanzada el 9 de octubre , ofrece visitas guiadas con degustación en bodegas mendocinas por hasta $15.000 .

, ofrece visitas guiadas con degustación en bodegas mendocinas por hasta . También extendida hasta el 15 de febrero , manteniendo el valor máximo inicial.

, manteniendo el valor máximo inicial. Algunas bodegas incluyen beneficios adicionales.

Mendoza reafirma su liderazgo turístico

Con estas nuevas y exitosas acciones, Mendoza vuelve a destacarse como un destino innovador, accesible y de alta calidad, invitando a turistas de todo el país a vivir experiencias únicas durante la temporada de verano.