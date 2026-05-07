Café Mundial: el proyecto mendocino logró triple nominación en los premios de diseño más importantes del mundo

El espacio, ubicado en el corazón del icónico Pasaje San Martín, fue nominado en tres categorías en los Restaurant & Bar Design Awards, el certamen más prestigioso a nivel global dedicado al diseño de espacios gastronómicos.

La propuesta mendocina fue sido seleccionada en las categorías Standalone (proyectos con identidad propia y autonomía conceptual), Heritage Building (intervención en espacios con valor histórico) y Small Space (excelencia en el diseño de superficies reducidas).

Esta triple nominación para Café Mundial es un hito poco frecuente que posiciona al proyecto en la élite del diseño internacional, compitiendo con propuestas de ciudades como Londres, Dubai, París, Nueva York o Tokio.

Diseño con memoria en pocos metros

Café Mundial propone una reinterpretación contemporánea del espíritu de los años 20, estableciendo un diálogo directo con la arquitectura del centenario Pasaje San Martín, construido en 1926. En apenas unos pocos metros cuadrados, el espacio logra amalgamar diseño, memoria y una experiencia sensorial de excelencia.

“No pensamos a Café Mundial como un café, sino como una pieza precisa: un lugar donde el tiempo, el diseño y la historia conviven en pocos metros. Esta nominación confirma que una idea pequeña en escala puede dialogar con el mundo”, explicó Ramiro Marquesini, propietario del café.

Relevancia internacional

Los Restaurant & Bar Design Awards son evaluados por un jurado de arquitectos, críticos y referentes de la industria que analizan no solo la estética, sino la innovación y la experiencia integral del espacio. Haber superado este riguroso proceso de selección sitúa a Mendoza en el mapa internacional del diseño de hospitalidad.

En la edición 2026, Café Mundial se destaca como el único proyecto argentino nominado en múltiples categorías principales, reforzando la presencia del país en el circuito global junto a otros proyectos nacionales como la heladería Figlio, de Tandil.

Aunque los ganadores finales se darán a conocer en el mes de octubre, esta distinción ya representa un reconocimiento de alto nivel para el desarrollo local y el diseño de autor en Argentina.

Sobre Café Mundial:

Ubicado en el Pasaje San Martín (Mendoza), es un espacio que recupera la estructura original de un local histórico para ofrecer café de excelencia en una atmósfera cargada de identidad y diseño Art Nouveau.