Mendoza brilló con los mejores destilados del país: éxito total de ASA 2025 y Expo Internacional de Bebidas

Con más de 900 asistentes, stands nacionales e internacionales, degustaciones y la premiación de los mejores destilados del año, Argentina Spirits Awards 2025 consolidó a Mendoza como la gran capital de los espirituosos de Argentina.

El pasado sábado 25 de octubre, el Espacio Arizu de Godoy Cruz se transformó en el punto de encuentro más importante de la industria de los destilados. En un ambiente vibrante, con música en vivo, networking y copas en alto, tuvo lugar el broche de oro de la segunda edición de Argentina Spirits Awards, una cita que superó todas las expectativas de los organizadores, Luciano Palumbo y Marcos Francisca.

Más de 900 asistentes, entre empresarios, bartenders, sommeliers, público y aficionados, participaron de la Expo Internacional de Bebidas, que combinó degustaciones abiertas, charlas especializadas y una feria con stands de productores nacionales e internacionales.

“Fue una verdadera fiesta de la industria”, resumieron los organizadores. “Superamos los 680 destilados inscriptos -de los cuales 100 fueron de distintos países de Sudamérica- y eso demuestra el interés y el crecimiento sostenido del sector”.

El público pudo disfrutar de todas las etiquetas participantes, incluyendo whisky, pisco, gin, bitter, vermut, ginebra, fernet, licores y destilados artesanales, en un evento donde la diversidad, la calidad y la innovación fueron los protagonistas.

Uno de los grandes momentos del día fue la Masterclass exclusiva del japonés Toshio Ueno, Master of Sake y referente internacional en bebidas orientales, que aportó una mirada global sobre las nuevas tendencias del consumo consciente y la coctelería de autor.

Los grandes ganadores del ASA 2025

Durante la ceremonia final se entregaron más de 360 medallas, un número récord que reflejó el alto nivel de las muestras presentadas. El puntaje para cada categoría fue: Gran Medalla de Oro (94 a 100 puntos), Medalla de Oro (90 a 93,9 puntos), Medalla de Plata (86 a 89,9 puntos) y Medalla de Bronce (82 a 85,9 puntos).

En tanto, los reconocimientos principales fueron para:

-Best in Show: John C. Legacy (Mendoza)

-Mejor Destilería Argentina: Brook Brothers (Mendoza)

-Mejor Vermut: Sábado (Córdoba)

-Mejor Bitter Amargo: Viterbo Hierbas (Mendoza)

-Mejor Licor: Limoncello Donadel (Mendoza)

-Mejor Producto Internacional: Santa María Magdalena – Pisco Mosto Verde Torontel (Perú)

-Mejor Destilería Internacional: Bodega Cepa Inka (Perú)

Una experiencia que trasciende lo sensorial

Además de los destilados, la Expo sumó propuestas de gaseosas premium, jugos naturales, café de especialidad y productos listos para beber (RTD), en una apuesta por mostrar la amplitud del universo de bebidas que hoy impulsa la región.

“Queríamos que la premiación no fuera solo una entrega de medallas, sino una celebración del sector. Fue un espacio para encontrarnos, degustar, aprender y mostrar todo lo que está pasando en torno a las bebidas artesanales y de calidad”, señaló Luciano Palumbo.

Un certamen con proyección internacional

De cara al 2026, el equipo de Argentina Spirits Awards ya tiene como objetivo trabajar en nuevas alianzas con entidades de Bolivia, Colombia y España, a fin de seguir expandiendo el certamen y fortalecer su perfil regional.

“ASA nació con la idea de darle visibilidad al enorme trabajo que hacen los productores argentinos de destilados, y hoy ver cómo crece nos llena de orgullo. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: impulsar la calidad, la innovación y la identidad de los destilados argentinos y proyectarlos al mundo desde Mendoza”, concluyeron los organizadores.

Con una convocatoria récord y un impacto que trasciende fronteras, Argentina Spirits Awards 2025 y la Expo Internacional de Bebidas confirmaron que Mendoza no solo es la tierra de vino, sino también de destilados con identidad, creatividad y calidad mundial.

El evento fue declarado de interés por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR). Contó con el respaldo del Centro Tecnológico de Alimentos de la UTN, CADEA (Cámara Argentina de Destiladores y Afines) y el servicio de Wine Institute Formación Vitivinícola.