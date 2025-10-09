Melendi celebra dos décadas de historias cantadas con show en el Arena Maipú.

Un nuevo concierto internacional llega a Mendoza. El artista español Melendi llega a la provincia con un concierto para celebrar sus 20 años de historia.

Entradas disponibles.

Además de sus éxitos más emblemáticos, sonarán los temas más representativos de los inicios de su carrera. El show será un viaje emocional a través del tiempo, un puente entre el pasado y el presente.

El domingo 9 de noviembre, en el Arena Maipú Stadium. La preventa de tickets comienza el lunes 22 de septiembre, exclusiva Clientes Visa Banco Galicia. La venta general estará disponible el martes 23 de septiembre. A través de Ticketek.com.ar.

A su vez, el artista español se presentará el 10 de Noviembre en Quality Arena de Córdoba, y el 16 de Noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires (últimos tickets).

Sus más reconocidos temas “Destino o casualidad”, “La Promesa”, “Tu jardín con enanitos” y “Cheque al Portamor”, formarán parte del repertorio del esperado show que celebra la fidelidad de sus seguidores con la historia del cantautor español.

El tour 20 años, que tendrá presentaciones en diez ciudades de Estados Unidos y en toda América Latina, no sólo homenajea la trayectoria de Melendi, sino que proyecta su música hacia el futuro prometiendo ser una experiencia inolvidable.

Dos décadas de carrera artística avalan a Melendi, consolidado como uno de los artistas de mayor éxito en España y América Latina, gracias a la picardía de sus letras, al talento interpretativo y a su mágica conexión con el público.

Millones de espectadores han sido testigos a lo largo de su trayectoria de su espectacular puesta en escena donde el artista y su público cantan sus canciones, auténticos himnos que forman parte ya de la historia del pop y el rock de habla hispana. atino y uno de oro. O los premios, que se acumulan en sus vitrinas.

A cerca de Melendi

20 años después de su fulgurante debut discográfico, Sin noticias de Holanda, Melendi se mantiene firme como uno de los grandes protagonistas de la escena musical española. Es un logro al alcance de muy pocos, labrado con una combinación de talento, constancia y buenas canciones. Más que buenas:

Del pasado hablan sus números. Melendi suma 24 discos de Platino en España y 3,5 millones de ejemplares vendidos en su carrera, con el récord de liderar las ventas en España durante tres años consecutivos. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que le convirtió en 2019 en el artista español más escuchado de todos los tiempos en nuestro país en Spotify, pero también en el más buscado en Amazon.

Cuenta con siete millones de oyentes mensuales en Spotify. Fuera de nuestras fronteras, la nominación a los Latin Grammy a Mejor Canción del Año en 2017 por Desde que estamos juntos confirmó su perfil internacional.

Su disco “20 años sin noticias” lanzado en 2023 pone en valor ese bagaje y, en especial, aquel primer álbum que dio el pistoletazo de salida a su trayectoria como Melendi y le otorgó un reconocimiento sellado con cuatro discos de platino.

Comenzaba una carrera que ya había tenido un experimento incipiente en el grupo El bosque de Sherwood, pero que a partir de ahí se transformaría en algo muy serio.

Si triunfó con Sin noticias de Holanda, no menos éxito lograría con sus siguientes álbumes: Que el cielo espere sentao (2005), Mientras no cueste trabajo (2006), Curiosa la cara de tu padre(2008) o Volvamos a empezar, un disco que marca un antes y un después en su carrera musical. Ya en 2012, recupera su lado más rockero en Lágrimas desordenadas, para dar un giro de tuerca con el más maduro Un alumno más(2014).