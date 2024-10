Luis Fonsi, la estrella internacional de la música llega a Mendoza con su “25 Años Tour”

El puertorriqueño Luis Fonsi, vuelve a la Argentina y celebra los 25 años de su carrera con un tour muy especial.

hará bailar y cantar a sus fanáticos. En el marco de su gira internacional, vuelve a Mendoza, el sábado 26 de octubre, en el auditorio Ángel Bustelo. Las entradas están disponibles en FullTicket.com. Promoción 6 cuotas sin interés con Tarjeta Visa del Banco Nación.

Luis Fonsi vuelve a Mendoza tras varios años, con una renovada propuesta en escena, para conmemorar sus 25 años de camino en la música, donde interpretará sus grandes éxitos y su reciente material “El Viaje”.

Gira Aniversario y “El Viaje” su nuevo disco

Uno de los artistas más importantes de la música latina deleitará a su público, no solo por su talento y carisma, si no también, por el reciente lanzamiento de “El viaje” su onceavo álbum de estudio, que es uno de los más versátiles de su exitosa carrera. No solo por la variedad de géneros musicales que acompañan a los 12 temas, sino también por la interpretación de Fonsi.

En el álbum el músico cuenta con la colaboración de reconocidos artistas como la intérprete italiana Laura Pausini (“Roma”), el consagrado artista Carlos Vives (“Santa Marta”), el rapero urbano más influyente en España Omar Montes (“Marbella”) y el cantautor puertorriqueño Jay Wheeler (“San Juan”).

Todos los temas incluidos en ‘El Viaje’ fueron compuestos por Fonsi, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn, entre otros compositores. La producción estuvo a cargo de Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

Con ‘EL VIAJE’, Fonsi celebra 25 años de carrera artística que le ha traído muchas satisfacciones gracias a su inmensurable talento, su trabajo y sacrificio constante,su fuerza ante las adversidades, y su espíritu luchador.

Desde su primer álbum titulado ‘COMENZARÉ’ (1998) hasta ‘EL VIAJE’ (2024), Fonsi ha traspasado la barrera de idiomas y culturas, ha roto récords de ventas obteniendo numerosas certificaciones de Diamante, Oro y Platino, ha liderado las listas de popularidad con múltiples temas, además que ha sido reconocido con los galardones más importantes entre los que destacan siete Guinness World Records, cinco Latin GRAMMY®, 12 Premios Billboard a la Música Latina, cinco Billboard Awards, entre muchos otros.

Luis Fonsi vuelve a nuestro país con presentaciones en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Salta y un show en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los tickets para el concierto el 26 de octubre, en el auditorio Ángel Bustelo están disponibles en FullTicket.com

Sobre Luis Fonsi

Desde su álbum debut “Comenzaré” (1998) hasta su más reciente álbum de estudio “Vida” (2019), Fonsi ha batido múltiples récords de venta mientras lidera las listas de radio a nivel internacional. Su talento único e innegable, así como su extensa lista de éxitos radiales, lo han convertido en uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música, rompiendo barreras del idioma, cruzando fronteras y seduciendo a millones de personas en todo el mundo.

Galardonado con múltiples discos de oro, platino y diamante, así como algunos de los premios más prestigiosos del ámbito musical incluyendo cuatro nominaciones al GRAMMY®, cinco Latin GRAMMY®, 12 Premios Billboard a la Música Latina, cinco Billboard Awards, 17 Premios Juventud, dos American Music Awards, dos Teen Choice Awards, Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, entre otros.

Además de los premios, Fonsi rompió siete récords Guinness gracias al alcance mundial de su éxito “Despacito”.

Su noveno álbum “Vida” debutó en el No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard y certificó doble diamante por más de 1.3 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos. Cuatro de los sencillos del disco, incluyendo “Despacito” con Daddy Yankee y Justin Bieber; “Échame La Culpa”, con Demi Lovato; “Calypso”;, con Stefflon Don, e “Impossible” con Ozuna, alcanzaron el número 1 en las listas de Billboard. Desde su lanzamiento en febrero 2019, “Vida” ha sido nominado al GRAMMY, Latin GRAMMY, Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro y Premios Billboard a la Música Latina, por mencionar algunos.

Luego de conquistar al mundo con su álbum VIDA, Fonsi continuó lanzando exitosos sencillos que continúan en alta rotación en las listas de popularidad incluyendo “Date La Vuelta”; con Nicky Jam y Sebastián Yatra, “Girasoles”, “Perfecta” junto a Farruko y “Vacío” junto a Rauw Alejandro.

Luis Fonsi es un artista activo en cruzadas humanitarias. Tras el devastador Huracán Maria, el artista internacional a través de la Fundación Luis Fonsi, ha trabajado intensamente para ayudar a las personas afectadas, donando productos básicos y medicinas, al igual que construyendo viviendas en la comunidad de La Perla.

Datos de interés: