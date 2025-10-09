Llega por primera vez a Mendoza un evento que une inteligencia artificial, vino y creatividad

Por primera vez en Mendoza se realizará un evento que combina inteligencia artificial y el mundo del vino: el Workshop “IA Generativa para Producción Audiovisual”, a cargo del fotógrafo y docente internacional Facundo Pechervsky, con base en Madrid y experiencia en proyectos para compañías globales como Coca-Cola, Siemens, Repsol y General Electric.

La actividad tendrá lugar en el hotel Esplendor by Wyndham Mendoza con el acompañamiento institucional de la Dirección de Turismo de Maipú y la organización de CARE – Comunidad Argentina de Destination Weddings y Eventos Especiales.

El programa contempla dos jornadas que pueden tomarse en forma separada o conjunta:

Workshop IA: capacitación intensiva sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la producción visual y audiovisual → $140.000.

Experiencia Bodegas: visitas a reconocidas bodegas de Mendoza (Rosell Boher, Bodega Bombal y Penedo Borges) con degustaciones y actividades enoturísticas → $110.000.

Experiencia Completa: acceso a ambas jornadas → $200.000 (con opción de abonar en 3 cuotas de $86.210).

Destinatarios

El workshop está especialmente diseñado para organizadores de eventos y wedding planners, pero se extiende a un público más amplio: profesionales de la comunicación, diseño, marketing y ventas, estudiantes universitarios y emprendedores que deseen adquirir competencias prácticas en IA generativa para aplicarlas de forma inmediata en sus proyectos y ámbitos laborales.

Contenidos y resultados esperados

Durante la jornada intensiva, los participantes aprenderán a:

Integrar conceptos de fotografía y composición visual aplicados a IA.

Convertir ideas en prompts eficaces para obtener resultados profesionales.

Utilizar herramientas como Midjourney, Flux, Runway y EasyFrame.

Optimizar la preproducción y conceptualización de proyectos audiovisuales.

Mejorar la comunicación visual en equipos y presentaciones a clientes.

Este encuentro representa una oportunidad inédita en Mendoza de formarse con un referente internacional, al tiempo que se disfruta de un recorrido exclusivo por bodegas de Mendoza, consolidando el vínculo entre la innovación tecnológica y la identidad vitivinícola de la región.

FACUNDO PECHERVSKY

Radicado en Madrid desde 2000, Facundo Pechervsky ha trabajado profesionalmente con cámaras analógicas, atravesado la completa transición hacia la era digital y, desde 2022, integra herramientas de IA a su práctica profesional. Colabora con empresas en España, Italia y Argentina en proyectos de imagen corporativa y publicitaria, siendo pionero en la aplicación profesional de inteligencia artificial generativa al campo de la fotografía comercial. INFORMACIÓN Y CONTACTO📱 Instagram: @facu_peche

CARE

CARE es una comunidad pionera en Argentina dedicada a profesionalizar y elevar el estándar de los destination weddings y eventos especiales. Formada por expertos en organización de eventos, wedding planners, proveedores y profesionales del sector, nuestra misión es crear una red de colaboración que impulse la excelencia en cada celebración.

A través de workshops especializados, capacitaciones y networking events, conectamos a los mejores talentos del país para ofrecer experiencias únicas e inolvidables a parejas de todo el mundo.

Cupos limitados – Inscripciones abiertas

Más información: carecomunidad@gmail.com