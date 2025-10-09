Llega la segunda edición del ciclo Dionisias & Urrutigoity Cocina

El martes 14 de octubre se realiza la Segunda Edición del Ciclo de Cata y Maridajes, en Urrutigoity Cocina, ubicado en Vistapueblo Ciudad.

En este encuentro se presentará la enóloga de Doña Paula, Andrea Tansini, integrante de @dionisiaswinefair – que hará una cata guiada de vinos de la línea Single Vineyard: Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Noir y Malbec, junto a los “platitos” creados por Maria Urrutigoity.

El Ciclo está dirigido a público en general, tanto a amantes del vino y la cocina, como a expertos, que tendrán la oportunidad de hacer preguntas y profundizar conocimientos sobre vitivinicultura y gastronomía.

Menú y orden de los vinos:

• Recepción: Charcuterie/Focaccia/Oliva

• Primer Paso: Muhammara con pan a la chapa y Doña Paula Single Vineyard Riesling 2024.

• Segundo Paso: Fagottini de Calabaza Ahumada y Mascarpone con Crema de Puerros y Doña Paula Single Vineyard Pinot Noir 2024.

• Tercer Paso: Baos de Osobuco Braseado con Doña Paula Single Vineyard Malbec 2023.

• Postre: Creme Brulée con Doña Paula Single Vineyard Sauvignon Blanc 2023

Claves

-Martes 14 de octubre. De18.30 a 21.30 horas.

-Restaurante Urrutigoity Cocina, Vistapueblo Ciudad (San Martín 6271, M5505 Luján de Cuyo, Mendoza)

-Valor de la entrada: $50.000. Incluye servicio de aguas.

-Promoción: 10% off por compra de 2 entradas.@entradaweb

-Cupos limitados.

-Por pago contado efectivo consultar a dionisiaswf@gmail.com