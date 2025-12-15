Living Colour, la legendaria banda neoyorquina llega por primera vez en Mendoza

Living Colour llega por primera vez a Mendoza con «The Best Of 40 Years Tour», una poderosa celebración de cuatro décadas de música revolucionaria, conciencia social e innovación artística. El show será el domingo 22 de febrero en 23 Ríos (Boedo y Acc. Sur, Luján), en lo que promete ser una cita imperdible con una de las bandas más influyentes del rock moderno. Las entradas -preventa 2- se encuentran a la venta en www.Flashpass.com.ar

40 años de músicaEn el marco de su gira mundial «The Best Of 40 Years Tour», la banda neoyorquina continúa rompiendo límites musicales y culturales. La gira latinoamericana comenzará nada menos que en Mendoza (Argentina), y continuará por Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Santiago. Cada presentación será una celebración del legado de Living Colour y de su evolución a lo largo de cuatro décadas de creatividad audaz y sonido innovador.

La formación actual incluye a Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería) y Doug Wimbish (bajo). Juntos, siguen redefiniendo lo que una banda de rock puede ser, tanto musical como culturalmente.

Reseña

Formada en Nueva York en 1984 por el guitarrista Vernon Reid, Living Colour se destacó desde sus inicios por su mezcla única de rock, metal, funk, jazz, punk y hip-hop. El salto global llegó cuando Mick Jagger los descubrió y los invitó a abrir los shows de The Rolling Stones, impulsando su carrera internacional.

El grupo alcanzó el reconocimiento mundial con su álbum debut Vivid (1988), que incluye el himno ganador del Grammy «Cult of Personality», una declaración atemporal de identidad y resistencia. Su segundo disco, Time’s Up (1990), también obtuvo un Grammy y consolidó su reputación por combinar potencia musical con letras provocadoras.

Con trabajos posteriores como Stain (1993), Collideøscope (2003), The Chair in the Doorway (2009) y Shade (2017), Living Colour mantiene intacta su energía creativa y su compromiso con un arte que desafía las convenciones.