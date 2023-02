LatinFinance distinguió a Cencosud por compra de The Fresh Market

El premio es otorgado tras un exhaustivo proceso de selección, tomando en cuenta diversos factores como la innovación, oportunidad, previsión, calidad de ejecución e impacto de la operación.

Para Cencosud, la adquisición fue parte de su estrategia por potenciar negocios en mercados de mayor rentabilidad y crecimiento futuro.

Cencosud fue reconocida recientemente en la categoría Cross-Border M&A de los premios “Deals of the Year”, organizados por LatinFinance, por la adquisición de la cadena de supermercados estadounidense The Fresh Market. La distinción fue recibida por el propio CEO de la compañía, Matías Videla, quien viajó hasta Nueva York, Estados Unidos, para participar de la ceremonia de premiación.

El premio, que reconoce las operaciones de las instituciones más destacadas en los mercados de capitales de América Latina y el Caribe, es otorgado tras un exhaustivo proceso de selección, tomando en cuenta diversos factores como la innovación, oportunidad, previsión, calidad de ejecución e impacto de la operación. El período de elegibilidad para los premios de este año fue desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

Junto con valorar el premio, el CEO de Cencosud destacó que la decisión de adquirir The Fresh Market (TFM) va de la mano con la estrategia de la compañía de potenciar negocios en mercados de mayor rentabilidad y crecimiento futuro. “Nuestro foco es aprender sobre el mercado americano, generar sinergias entre nuestras operaciones de Supermercados en Latinoamérica y The Fresh Market, y hacer crecer el negocio orgánicamente, considerando que TFM tiene el potencial de triplicar su tamaño en el largo plazo”.

Cabe destacar que, en mayo pasado, Cencosud firmó un acuerdo con Apollo Global Management para adquirir el 67% de participación en The Fresh Market Holdings, compañía de EE.UU. que controla la cadena de supermercados del mismo nombre con presencia en 22 estados y 160 tiendas en ese país.

LatinFinance se ha destacado por su liderazgo en temas financieros y económicos en el continente a lo largo de 35 años de experiencia. Sus publicaciones se han distinguido por aportar un alto valor de información a un público internacional de empresas, gobiernos, financistas e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a agentes de estas mismas comunidades para asistir a foros de relacionamiento centrados en la dinámica financiera.

El evento, realizado en Nueva York, reconoció en 26 categorías a las principales transacciones y empresas del ámbito financiero de los mercados de capitales de Latinoamérica y el Caribe.