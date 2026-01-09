La Fuerza, el vermú mendocino que se consolida entre los más influyentes del mundo

El vermú mendocino La Fuerza volvió a destacarse entre las marcas más influyentes del mundo al ubicarse en el 7° puesto del ranking Vermouth Top Trending Brands y en el 10° lugar del listado Best Selling Brands, según el prestigioso informe anual de la revista británica Drinks International.

El reconocimiento representa un hito para la industria de bebidas espirituosas argentina: La Fuerza es la única marca no europea incluida en el ranking, consolidando al vermú mendocino —y argentino— dentro del mapa global de la categoría.

El informe, elaborado a partir de encuestas a referentes de la industria internacional de bares y bebidas premium, posiciona a La Fuerza junto a históricas casas de Italia, Francia y España. Es además el segundo año consecutivo en que la publicación distingue al proyecto argentino dentro de su reporte anual.

Desde Drinks International destacaron:

“La Fuerza se ha unido a este ranking como la única marca argentina. Con Yzaguirre representando a España y Dolin y Noilly Prat a Francia, el panorama del vermouth sigue mayormente liderado por Italia, aunque la llegada de nuevos jugadores internacionales sugiere que la categoría está comenzando a cambiar”.

Fundada en 1967, Drinks International es una de las revistas más influyentes del mundo en el análisis del mercado global de spirits, vinos y bebidas premium. Este es el 17° año en que publica su informe anual, considerado una referencia clave para la industria.

Identidad mendocina y visión de largo plazo

La Fuerza nació del encuentro de cuatro socios con trayectorias diversas —Sebastián Zuccardi, Julián Díaz, Agustín Camps y Martín Auzmendi— unidos por una misma convicción: crear un vermú local, de alta calidad, elaborado íntegramente en origen y con identidad propia.

“Queríamos hacer un vermú con vinos de Mendoza, con hierbas locales y elaboración en origen. Fue un proceso de exploración que nos llevó casi dos años y dio como resultado un producto distinto a lo que existía”, explica Martín Auzmendi.

Los primeros productos, La Fuerza Rojo y La Fuerza Blanco, se sirvieron por primera vez el 9 de enero de 2018, en la apertura del bar La Fuerza, en Chacarita. Desde entonces, el proyecto no dejó de crecer y diversificar su propuesta, incorporando etiquetas como Primavera en los Andes, Sideral, Sideral Barrica Única y Proyecto Local, además de colaboraciones con productores de cerveza, sidra y bodegas.

“Argentina tiene una larga tradición de amor por el vermú. Queríamos ser parte de esa historia, pero construyendo una nueva”, señala Auzmendi.

De Mendoza al mundo

A ocho años de su lanzamiento, La Fuerza se comercializa en todo el país y se exporta a mercados como Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Inglaterra, España y Francia, llevando la identidad mendocina a distintos rincones del mundo.

“Este reconocimiento es increíble porque nos ubica en un escenario global junto a marcas con siglos de historia. Representar a Argentina y al sur del mundo nos llena de orgullo”, expresó Auzmendi.

El vermú La Fuerza se elabora con malbec y torrontés mendocinos, hierbas silvestres recolectadas en la precordillera de los Andes, aguardiente de vino y mosto de uva. Todo el proceso —desde la producción hasta el embotellado— se realiza en origen.

“Tiene la tierra, el vino, el paisaje y el trabajo de su gente. No sería posible sin Mendoza como inspiración”, concluyó.

La Fuerza: innovación constante

Tras su lanzamiento en 2018, el proyecto continuó sumando hitos. En 2019 presentó Primavera en los Andes, su primer vermú de temporada. En 2020 lanzó Valientes, el vermú listo para tomar, que obtuvo doble oro, oro y plata en los San Francisco Spirit Awards.

En 2021 llegó La Fuerza Sideral, el primer vermú añejado durante 12 meses en barricas de roble. En 2024, la marca dio un nuevo paso con Proyecto Local, una iniciativa de investigación sobre vinos y botánicos de zonas específicas para crear nuevas expresiones de vermú. El primer resultado fue Local 01, una edición limitada de 996 botellas, seguida por Local 02.

Mendoza, creatividad y calidad que trascienden fronteras

Este nuevo reconocimiento internacional reafirma el posicionamiento de los productos mendocinos en el escenario global, impulsados por la creatividad de sus emprendedores y la excelencia de sus materias primas.

Más allá del vino, Mendoza se consolida como un territorio capaz de innovar, diversificar su oferta y competir en categorías de alto valor agregado. Así, el vermú mendocino no solo gana protagonismo internacional, sino que refuerza el perfil de la provincia como un polo productivo, creativo y cada vez más competitivo a nivel mundial.