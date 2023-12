La campaña Brindar es Dar de Verallia de este año se realizará a beneficio de CONIN

Será los días 23 y 30 de diciembre, en VEA La Barraca y Jumbo Chacras y por cada 5 envases de vidrio se entregará un cupón para participar del sorteo de canastas navideñas. Esta acción tendrá como destino solidario a Fundación CONIN.

La campaña de reciclado de vidrio “Brindar es Dar”, impulsada por Verallia Argentina, celebra 11 años de compromiso ambiental y solidario. Los mendocinos que donen sus botellas y frascos de vidrio estarán contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, estarán colaborando con Fundación CONIN, institución que desde 1993 lucha contra la desnutrición infantil. Recientemente, la empresa líder en la fabricación y comercialización de envases de vidrio para la industria del vino firmó un convenio con CONIN por el cual todo el vidrio que se recolecte en el marco del programa de reciclado «Vidrio, una acción transparente” tendrá un destino solidario y servirá para apoyar la causa que lleva adelante la organización que encabeza el Dr. Abel Albino.

“Nuevamente invitamos a los mendocinos a acercarse a nuestros contenedores ubicados en Vea La Barraca y Jumbo Chacras los días 23 y 30 de diciembre, de 18.30 a 21.30 hs. Por cada 5 envases de vidrio, pueden ser botellas o frascos, se entregará un cupón para participar del sorteo de canastas navideñas, el cual se llevará a cabo el 30 de diciembre, a las 21.30 hs. Además, en ambos puntos de reciclado, se realizarán actividades educativas y lúdicas sobre el cuidado del ambiente y el reciclado de vidrio. Para entretener a los más pequeños estará Botellín y las familias que participen podrán llevarse lindos premios para seguir aprendiendo en casa”, comentó Alejandra Merín, responsable del programa “Vidrio, una acción transparente”.

Desde la empresa aclararon que no hay un límite de vidrio para participar de la campaña, pero sí es importante saber que no se reciben focos, ni espejos ni otros tipos de vidrio porque no son viables para el reciclado. Solo se pueden depositar botellas y frascos de cualquier tamaño y color.

Sobre el programa “Vidrio, una acción transparente”

Bajo el lema “Reimaginar el vidrio para un futuro sostenible”, Verallia Argentina lleva adelante su programa de reciclado desde el año 2012. En la actualidad, cuenta con 45 contenedores con forma de campana e identificados con el logo de la empresa donde se pueden depositar envases de vidrio (botellas o frascos), que luego son recolectados para convertirlos en botellas nuevas en los hornos que tiene la fábrica en nuestra provincia.

“Verallia tiene el firme propósito de reducir las emisiones de CO2 y fomentar el reciclado de vidrio es una acción muy valiosa para cumplir con esa meta. Por eso, invitamos a las familias mendocinas a unirse a nuestra campaña Brindar en Dar para ser parte de este esfuerzo colectivo por un futuro más sostenible y solidario. Con sus frascos y botellas estarán sumando su granito de arena en el cuidado del medio ambiente y estarán colaborando con la importante obra que desarrolla CONIN en su lucha por una Argentina sin desnutrición infantil”, señaló Walter Formica, director general de Verallia.

Vale destacar que, a partir de diciembre de 2023, se estableció un convenio entre Verallia y Fundación CONIN, que será la institución beneficiada por el programa de reciclado de vidrio. “Los envases que se recolecten durante la campaña Brindar es Dar y los que se donen durante todo el año serán pesados, Verallia los utilizará como materia prima y entregará a CONIN el equivalente en especias para colaborar con alguna de sus necesidades”, explicitó Alejandra Merin.

Para conocer más sobre el Programa de Reciclado ingresar a: https://puntosdereciclado.ar.verallia.com/

