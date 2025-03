La Beriso llega a Mendoza con su gira nacional “10 años de historias”

La Beriso, la emblemática banda de rock argentino liderada por Rolo Sartorio anunció su gira “10 Años de Historias” y vuelve a Mendoza, el sábado 9 de agosto, en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar, Maxi Mall, La Casa del Sheik y boletería del Arena (solo en efectivo).

La gira, titulada «10 años de Historias», comenzará el 12 de abril y recorrerá varias ciudades de Argentina y otros países como Uruguay, Chile, Paraguay, México, Colombia, Perú y España. El grupo celebra una década de uno de los discos más icónicos de su camino musical.

«Historias», lanzado en 2015, se convirtió en uno de sus discos más emblemáticos de La Beriso. Con más de 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales y reconocimientos como Disco de Oro y Disco de Platino, este álbum consolidó a la banda como una de las más influyentes del actual rock argentino.

Canciones como “Traicionero”, “Otra noche más”, “Madrugadas” o “No me olvides”, se convirtieron en clásicos de la banda que no dejaron de sonar en sus shows.

La Beriso está formada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Yamil Lopez (guitarra/coros), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), Conde Kung (teclado) y Pablo Puntoriero (saxofón y Percusión) y como uno de los grupos más convocantes y reconocidos del rock nacional, este año prepara una celebración única para el disco que marcó un punto de inflexión en su carrera.

SOBRE LA BERISO

La Beriso es una agrupación argentina de rock surgida en 1998 en uno de los barrios más populares de la Provincia de Buenos Aires, que poco a poco, se posicionó en el circuito alternativo local hasta convertirse en la banda argentina más convocante de los últimos tiempos.



Integrada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Yamil Lopez (guitarra/coros), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), Conde Kung (teclado) y Pablo Puntoriero (saxofón y Percusión), fue invitada a los principales festivales de Argentina, y desde el 2013 cada show es Sold Out en todos los lugares que se presenta: Estadio Luna Park, Estadio Único de la Plata (40,000 personas en 2015 y repitiendo sold out en Diciembre de 2017), Estadio de Vélez Sarsfield (40,000 personas en 2018), Estadio DirecTV Arena (15,000 personas) y dos funciones completamente sold out en el Estadio Ferrocarril Oeste (50,000 personas entre los dos shows), además de ser los teloneros de los shows de The Rolling Stones y Guns N’ Roses en Argentina.



Su consagración llegó de la mano de su nueva producción “Pecado Capital”, con el que se presentaron el en Estadio River Plate ante más de 55,000 personas a fin del 2016, convirtiéndose así en la octava banda local que logra presentarse en uno de los míticos estadios de Argentina y uno de los más reconocidos por Artistas internacionales en Latinoamérica.



En 2018 la cumple 20 años y edita el álbum “La Beriso – 20 Años Celebrando”.



El disco es un álbum compilatorio en donde artistas de varios países participan en las nuevas versiones de las canciones que hicieron historia. Con la producción de Álvaro Villagra, Jimmy Rip y el mismo Rolo. Tiene como invitados a Pepe Aguilar, Enanitos Verdes, David Lebón, Silvina Moreno, Marea (España), Coti Sorokin, Dyango, No te va a Gustar, Leiva, Los Auténticos Decadentes, por mencionar algunos.



En 2019 La Beriso regresó con un álbum de estudio, “Giras y madrugadas”, un título que resume los años que lleva la banda en la ruta, y fue presentado en diciembre en el nuevo estadio Movistar Arena de Buenos Aires, con entradas totalmente agotadas.



Fue grabado en Estudio Panda de Buenos Aires Mezclado y masterizado en Igloo Music de Los Ángeles con el Ingeniero de grabación y mastering: Gustavo Borner y bajo la producción Artística de Rolando Sartorio.



Con nueve álbumes de estudio y dos en vivo, encabezaron las listas de ventas y popularidad en su país natal.



Además, en julio de 2020 la banda estrenó su documental «La Beriso Lleno de Historias». Dirigido por Rodrigo H. Vila y Cristian D´Alessandro, de la productora Cinema 7 films, “Llenos de Historias” es el primer documental de La Beriso y se trata, ni más ni menos, de un repaso por la extensa historia de la banda, desde sus comienzos hasta ese año.



También en su carrera han realizado colaboraciones y nuevas grandes versiones de canciones como “Corazón Duro” de la banda mexicana Bronco, “El Gigante de América”, que los hizo escalar varios rankings en México, USA, Colombia y Argentina. Y realizaron una versión de la canción “Cacho de Buenos Aires”, un clásico de uno de los artistas más icónicos de Argentina, con el que nuevamente se ubicaron primero en rankings.

En 2023 lanzaron el disco “Mientes” y con ello una gira nacional e internacional. Para el 2025 prepara un tour en homenaje a los 10 años de su álbum “Historias”.