Indias Alimentos cerró su campaña “Especialmente con Amor”, un homenaje a la cocina de las abuelas mendocinas

Con una emotiva convocatoria y una profunda conexión con la identidad local, Indias Alimentos dio por finalizada su campaña “Especialmente con Amor”, una acción que durante un mes celebró las recetas, las historias y los saberes transmitidos de generación en generación en los hogares mendocinos, buscando el secreto especial de las abuelas.

La campaña, desarrollada integralmente por Proa Productora, agencia creativa responsable del concepto, la ejecución y la estrategia de comunicación, logró unir tradición, emoción y gastronomía en una propuesta que trascendió el concurso para convertirse en un verdadero homenaje cultural.

Una acción que nació desde la cocina y el corazón

“Especialmente con Amor” fue creada para descubrir los secretos más preciados de las abuelas mendocinas. A lo largo de la campaña, cientos de participantes compartieron recetas, recuerdos y relatos familiares, confirmando una verdad tan simple como profunda: no existe ingrediente más poderoso que el amor.

Cada historia recibida puso en valor la cocina como acto de entrega, cuidado y encuentro. Cocinar no solo alimenta: también abraza, transmite identidad y construye memoria.

El respaldo de una gran referente de la cocina

Uno de los pilares emocionales y simbólicos de la campaña fue la participación de María Teresa Barbera, referente indiscutida de la gastronomía mendocina y voz autorizada cuando se habla de tradición, cocina hogareña y el legado de las abuelas. Con una trayectoria reconocida y profundamente ligada a la cultura culinaria local, Barbera fue la encargada de escribir el prólogo del libro de la campaña, aportando una mirada sensible y experta que enmarca y resignifica cada una de las historias recopiladas. Su participación jerarquiza el proyecto y refuerza el valor de la transmisión de saberes como patrimonio vivo.

Restaurantes y aliados que hicieron posible la experiencia

La campaña contó con la participación de 10 restaurantes mendocinos, donde los ganadores podrán disfrutar de almuerzos y cenas. Los restauranates que se sumaron a compartir el homenaje a los secretos de las abuelas mendocinas son: El Ceibo, Flor del Desierto, La Melesca, Uco Bistró, Mar y Monte, Casa de Campo, La Tavola, La Marchigiana, Bigalia, Chachingo Circuito.

Asimismo, la Academia Culinaria Sibaritas acompañó el proceso de curaduría, aportando sensibilidad, criterio y una mirada experta en la selección de los contenidos, ayudando a identificar esos secretos que hacen de Mendoza una tierra de sabores inolvidables.

Premios que celebran el legado

A lo largo del mes de duración, los participantes subieron sus historias a las redes sociales contando sus secretos y sus mejores recetas en una dupla infalible: abuelas y nietos. A partir de allí, se sortearon y se entregaron 16 premios, consistentes en gift cards y experiencias gastronómicas. Las mujeres ganadoras —auténticas guardianas de la cocina familiar— verán sus recetas y relatos plasmados en un libro de secretos, en formato impreso y digital, que conservará este patrimonio afectivo y cultural para las futuras generaciones.

Un cierre que es también un comienzo

El cierre de la campaña es, ante todo, un mensaje de gratitud: a las abuelas, a las familias, a los restaurantes, a los referentes gastronómicos y a toda la comunidad mendocina que abrió sus cocinas y sus corazones.

Indias se despide de esta edición con la certeza de que el verdadero sabor nace en casa, en la paciencia, en el cariño y en la memoria compartida. Indias seguirá cocinando junto a su gente, con calidad, raíces y emoción.

Especialmente con amor. Especialmente para todos los mendocinos.