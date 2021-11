Home Box es el nuevo espacio de diseño y decoración de Palmares

El espacio, conformado por más de 20 propuestas del rubro, plantea un recorrido de 360° y estará ubicado en el primer piso del sector nuevo del mall. Todas las tendencias para el hogar, en un solo lugar.

Palmares continúa su proceso de ampliación y calidad de servicios, tal como lo había anunciado. Por eso es que, a mediados de diciembre, realizará la apertura de Home Box, un espacio con un formato único dedicado a la decoración y el diseño de interiores.

Ubicado en el primer piso del sector nuevo del mall, plantea un recorrido de 360° en el que el visitante se verá rodeado de todos los productos que ofrecerán 21 propuestas reconocidas del rubro.

“Home Box es un multiespacio especializado en diseño y decoración para el hogar, en donde encontramos los ítems básicos y clásicos, como también lo último en concepto y tendencias de diseño”, comenta Diego Lago, gerente general de Palmares, y agrega: “Home Box resume una diversidad de marcas y rubros en un mismo espacio físico”.

El nuevo espacio de Palmaresgenerará una experiencia de visita y compra distinta a lo conocido hasta el momento en la provincia. Sin dudas, “siempre darán ganas de volver”, aseguran.

En detalle

Home Box expresa una identidad en sí mismo a partir de su propuesta de interacción con el visitante. Cuenta con un espacio multipropósito donde también, existirá la posibilidad de desarrollar una agenda de eventos ligados a la categoría, y de disfrutar un café o un cóctel mientras el cliente decide su compra o simplemente pasa un momento de disfrute.

Muebles, artículos de iluminación, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas, objetos de diseño, cortinas y alfombras, tecnología para el hogar y pisos y revestimientos serán sólo algunos de los productos que conformarán el gran espacio.

Puntualmente, estarán: Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso, Homely Bazar, Casa Cheka by Gobelino, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, FH (Facil Home), Poltrona, R Cristal, Samsung TV y Audio, Gioko Deco, Zinc y Brod con su conocido servicio de café y panadería.

Las marcas se mostrarán con una identidad propia, con una propuesta original para cada categoría. Así es como cada oferta será administrada por cada operador.

Desarrollado en la zona de mayor crecimiento inmobiliario de Mendoza, desde diciembre, Palmares albergará a Home Box que se perfila como el sitio de compras favorito de todo lo que tiene que ver con tendencias de diseño y decoración para el hogar de la región.