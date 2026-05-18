Fundación Entrecielos firmó un convenio de colaboración con la Escuela Técnica Pablo Nogués

La Fundación Entrecielos concretó la firma de un importante convenio de colaboración institucional con la Escuela Técnica 4-111 Pablo Nogués, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia educativa, social y de inclusión.

El acuerdo fue llevado adelante entre el director de la institución educativa, Prof. Alberto Muñoz, y la presidenta de Fundación Entrecielos, Lic. Micaela Corvalán, quienes destacaron la importancia de generar vínculos entre las organizaciones sociales y las instituciones educativas para construir oportunidades y acompañar a la comunidad.

El convenio busca impulsar acciones conjuntas orientadas al desarrollo educativo, la capacitación, la inclusión social y el acompañamiento solidario, promoviendo proyectos que beneficien tanto a estudiantes como a familias de Mendoza.

En el marco de esta iniciativa el programa es denominado SINERGIAS PARA EL FUTURO, la Fundación Entrecielos viene desarrollando convenios similares con distintas instituciones técnicas de la provincia, con la finalidad de que los alumnos puedan plasmar sus conocimientos y formación técnica en la reparación y recuperación de sillas de ruedas, generando así no solo aprendizaje práctico, sino también un profundo compromiso social y humano.

Desde la Fundación destacaron que este tipo de acciones permiten unir educación y solidaridad, brindando a los estudiantes la posibilidad de aplicar sus capacidades en proyectos con impacto real en la vida de muchas personas que necesitan asistencia

“Creemos profundamente en la educación técnica y en el enorme potencial de nuestros jóvenes. Este convenio representa una herramienta para seguir construyendo futuro, inclusión y oportunidades reales para muchas personas”, expresó la Lic. Micaela Corvalán.

Por su parte, el director Prof. Alberto Muñoz destacó la importancia de que instituciones y fundaciones trabajen de manera articulada con las escuelas, fortaleciendo el acompañamiento educativo y social de los estudiantes.

Con este nuevo acuerdo, Fundación Entrecielos continúa consolidando su misión de promover acciones solidarias y educativas que generen un impacto positivo en la comunidad mendocina.