Sitevinitech 2026 cerró con récord de visitantes y fuerte impulso para la industria vitivinícola

Más de 10 mil personas participaron de la feria durante tres jornadas en Mendoza. Expositores destacaron ventas, generación de negocios y nuevas inversiones en tecnología para la industria del vino y el agro.

Luego de tres intensas jornadas en el Complejo Las Naves de Mendoza, Sitevinitech 2026 cerró una edición histórica consolidándose nuevamente como la feria más importante de tecnología, insumos y servicios para la vitivinicultura y el agro de Latinoamérica.

La edición 2026 superó las expectativas de la organización, reuniendo a más de 10 mil visitantes acreditados y más de 1.500 representantes de empresas expositoras, en una convocatoria que volvió a posicionar a Mendoza como epicentro de la innovación vitivinícola del hemisferio sur.

Negocios, inversiones y señales positivas para la industria

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el fuerte movimiento comercial generado durante la feria, con operaciones concretadas en maquinaria, tecnología, insumos y servicios para bodegas y productores.

Empresas expositoras remarcaron el importante nivel de consultas y ventas, especialmente en soluciones vinculadas a mecanización, robótica agrícola, automatización, eficiencia energética y tecnología aplicada al viñedo.

También tuvo una fuerte repercusión la participación de entidades financieras que acompañaron la feria con herramientas para impulsar inversiones y mejorar competitividad en el sector.

Banco Nación llegó a Sitevinitech como Sponsor Platinum con líneas de financiamiento subsidiadas para la vitivinicultura, generando un importante interés entre productores y empresas.

A su vez, Banco Supervielle también tuvo una participación destacada acercando propuestas financieras y soluciones orientadas a acompañar el desarrollo de bodegas, productores y empresas vinculadas a la cadena de valor vitivinícola.

Charlas, capacitación y conocimiento

Otro de los grandes ejes de Sitevinitech 2026 fue la importante agenda de conferencias, paneles y espacios de capacitación que se desarrollaron durante las tres jornadas.

Especialistas nacionales e internacionales abordaron temáticas vinculadas a innovación, sustentabilidad, desalcoholización de vinos, automatización, gestión vitivinícola, eficiencia productiva y nuevas tendencias de consumo.

Durante la apertura oficial de la feria, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó que “la industria vitivinícola está viva y apostando al futuro”, remarcando la importancia de seguir invirtiendo en innovación, competitividad y tecnología para enfrentar los desafíos globales.

Además, la Universidad Nacional de Cuyo tuvo un rol destacado acompañando institucionalmente a la feria y fortaleciendo el vínculo entre el sector académico, científico y productivo.

Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo, destacó la importancia de consolidar estos espacios de articulación entre la universidad y la industria.

“La articulación entre el conocimiento académico y el sector productivo es fundamental para generar desarrollo, impulsar nuevas oportunidades y acompañar los desafíos de la vitivinicultura y la agroindustria”, expresó.

Además, remarcó que desde la casa de estudios “el compromiso sigue puesto en promover espacios de encuentro, colaboración y crecimiento conjunto”.

Arturo Yaciófano: “Hay ganas de invertir y crecer”

El director general de Sitevinitech, Arturo Yaciófano, realizó un balance altamente positivo del evento y destacó el cambio de clima que se percibió en esta edición.

“Sitevinitech 2026 ha sido un éxito tremendo, no solo para nosotros, que tuvimos todos los espacios completos y una cantidad récord de visitantes, sino especialmente para nuestros expositores, que pudieron vender como hacía tiempo no sucedía”, expresó.

Además, remarcó que durante la feria se percibió una señal alentadora para el sector.

“Hemos visto un cambio de tendencia. Se dejó de hablar de lo mal que está todo para empezar a hablar de ganas de invertir y crecer. Obviamente no es igual para todos, pero la industria tiene una resiliencia tremenda y eso se refleja en la voluntad de invertir en productividad y mejoras”, sostuvo.

Yaciófano también destacó el trabajo del equipo organizador y el aporte de las empresas participantes.

“Siempre decimos que las ferias las hacen las personas. Tenemos un equipo de trabajo que realmente hace la diferencia y expositores que aportan un valor enorme a la industria”, señaló.

Ya proyectan Agro Invest 2027

Durante el cierre, la organización también confirmó el lanzamiento de Agro Invest 2027, una nueva feria que se desarrollará junto a la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias Agrarias.

El nuevo espacio estará orientado al agro y buscará incorporar nuevas áreas productivas como ganadería de zonas áridas, frutos secos, pistachos y otros cultivos emergentes.

“Nos complacemos en anunciar Agro Invest 2027 y ya los esperamos para empezar a trabajar en la próxima feria”, concluyó Yaciófano.

Con una fuerte convocatoria, operaciones concretas y una marcada apuesta por la innovación, Sitevinitech 2026 cerró una edición que dejó señales positivas para toda la cadena vitivinícola y agroindustrial.