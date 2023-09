Grupo Peñaflor subastará equipos inherentes a la producción vitivinícola

La subasta online de activos pertenecientes al Grupo Peñaflor, empresa vitivinícola líder de Argentina y uno de los principales productores a nivel mundial, se realizará el 14 de septiembre

Monasterio Tattersall Activos, la firma con una gran trayectoria que brinda un servicio integral, ofreciendo a las empresas la solución para la venta de todos sus activos, llevará a cabo a través de su insuperable plataforma, una subasta muy peculiar, ideal para Pymes, empresas y pequeñas bodegas que quieran adquirir equipos y maquinaria pertenecientes a diferentes bodegas del grupo.

“Los bienes del Grupo Peñaflor que salen a la venta se encuentran en cuatro plantas distintas, ubicadas en la provincia de Mendoza y en San Juan. La subasta se destaca por la diversidad de activos, desde embotelladoras, tanques rotativos, etiquetadoras, hasta vehículos diversos y acoplados, afirma Christian Laurenzana, Gerente de Operaciones de Monasterio Tattersall División Subasta de Activos.

Cabe destacar que los lotes disponibles ya se encuentran cargados en la web https://activos.monasterio-tattersall.com/subasta/22370

Se recomienda estar atentos a la página y a las redes de la firma martillera, ya que en los días previos a la subasta, los interesados podrán informarse acerca del día y horario estipulado de la exhibición.

Algunos de los activos que se subastarán:

Escurrido de prensa

Gran cantidad de tanques rotativos

2 flotadores marca “Perdomini” de acero inoxidable, made in Italia

Filtro de vacío marca “Cadalpe”, made in Italia

Contenedor tanque 20 pies, 17500 lts

Prensa marca “Pera S.A.”, made in Francia

Llenadora para Champagne

Encajonadora marca “Mondo Scaglione”

Chatarra de 3 autoelevadores 1 TCM 2.5 ton con motor Nissan 4 cilindros, 1TCM eléctrico

Intercambiador de calor marca “Gasquet”

1 equipo de lavadora de botella marca “Zysko”

Embotelladora de latas

Equipo de frío

Etiquetadoras

Envolvedora

Encajonadora

Motores

Autoelevadores

Tractor Deutz

Otros

Vehículos: Camiones Mercedes Benz; Isuzu tipo pick up, cabina doble; Renault Master PH3 DCI 120 PKLUX, tipo transporte de pasajeros; Ford F100, tipo pick up; rastrojero Diesel tipo pick up.

¿Cómo participar de la subasta?

1) Registrarse

El procedimiento de compra es muy sencillo, y tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall. La subasta es únicamente por internet.

2) Garantía

Para poder participar se requiere una caución del 10 % (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30 % por ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

3) Ofertar

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta.

Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

4) Cierre y prórroga de cierre

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.