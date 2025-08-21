Empresa mendocina se incorpora a Proinversión con un proyecto inmobiliario sostenible

Este martes se concretó la firma del segundo contrato del programa Proinversión, una iniciativa que ofrece asistencia técnica especializada para la formulación de proyectos de inversión. En esta oportunidad, la empresa RARSA se incorporó al programa con el objetivo de desarrollar un proyecto inmobiliario con fuerte enfoque sostenible en Guaymallén.

El plan contempla la construcción de un barrio semiprivado con residencias familiares, diseñado bajo un concepto integral de sostenibilidad. Una de las particularidades más destacadas será la conservación de olivos centenarios presentes en el terreno, en línea con el compromiso de preservar el entorno natural y garantizar un desarrollo armónico en la zona.

Luego de un proceso de selección entre tres consultores especializados, fue designada Marisol Cavichioli, licenciada en Economía con posgrado en Estrategia Financiera, quien cuenta con amplia experiencia en certificación ambiental y finanzas sostenibles. Cavichioli acompañará a la empresa en la formulación técnica y financiera del proyecto, con el fin de presentarlo a inversores.

Ricardo Rivero, titular de RARSA, expresó: “Queremos desarrollar un barrio semiprivado que venimos gestionando desde hace años, con todas las autorizaciones aprobadas. El objetivo es mantener el carácter ecológico del lugar, donde históricamente se han cultivado olivos añosos y chacras familiares, y ahora sumarle construcciones sustentables. Nos unimos a Proinversión para formular un proyecto sólido que atraiga inversiones alineadas con estos valores”.

Por su parte, Cavichioli señaló: “Mi rol será trabajar la viabilidad financiera y el análisis de mercado del proyecto para atraer inversores interesados en economías de impacto. Me entusiasma formar parte de Proinversión, un programa que conecta buenas ideas con oportunidades reales de inversión. Esta iniciativa en particular tiene un fuerte componente de sustentabilidad y visión a largo plazo, buscando trascender generacionalmente como un modelo inspirador para otras iniciativas”.

Finalmente, Noelia de la Rosa, coordinadora del Área de Atracción de Inversiones de ProMendoza, agregó: “En aproximadamente dos meses se prevé que el proyecto esté finalizado y formando parte de nuestro Banco de Proyectos de Inversión, disponible para ser presentado ante potenciales inversores extranjeros interesados en propuestas con impacto ambiental, social y económico positivo”.